El té natural que ayuda a aliviar la diarrea y reducir la hinchazón abdominal

La diarrea es una de las reacciones más incómodas que suelen tener las personas a nivel intestinal. Se trata de un síntoma que podría alertar sobre ciertas complicaciones de salud, por lo que no debe ser subestimado.

No tener un colon limpio puede llevar a varios problemas como hinchazón abdominal, falta de energía o dolores en la espalda y la cabeza. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Té natural para aliviar la diarrea y desinflamar el abdomen

La medicina natural ofrece algunas opciones para tratar estos síntomas. Sin embargo, es pertinente recordar que los remedios caseros no cuentan con respaldo científico, de manera que su efectividad no está garantizada. Así mismo, no reemplazan el tratamiento médico.