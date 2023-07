La infusión para “barrer” con las toxinas en los riñones y combatir la hipertensión

“Los riñones sanos filtran alrededor de media taza de sangre por minuto, eliminando los desechos y el exceso de agua para producir orina. La orina fluye de los riñones a la vejiga a través de dos tubos musculares delgados llamados uréteres, uno a cada lado de la vejiga. La vejiga almacena orina. Los riñones, los uréteres y la vejiga son parte del tracto urinario”, explica el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.