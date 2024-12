CEO de Pfizer cancela visita a Israel porque no estaba completamente vacunado

El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, canceló en las últimas horas una visita a Israel después de conocerse que no tenía la segunda dosis contra la covid-19.

Según el canal N12 , el ejecutivo y otros miembros de la delegación que lo acompañaba para la visita no contaban con esta segunda dosis del biológico.

El CEO de Pfizer dijo en diciembre pasado que aún no ha recibido la vacuna porque no quiere ‘hacer fila’ y que esperaría la segunda dosis hasta que le toque el turno, según su grupo de edad.

La multinacional Pfizer no ha emitido un comunicado sobre este caso. Un portavoz de la farmacéutica dijo a N12 que seguía el interés de visitar ese país y que podría haber una nueva reunión con los tomadores de decisiones. Es probable que la visita se materialice antes de junio o julio.

Según The Jesuralem Post , el movimiento Achrayut Leumit (responsabilidad nacional) envió el miércoles una carta a Bourla, al primer ministro Benjamín Netanyahu y al contralor y defensor del pueblo Matanyahu Englman, instando al CEO de Pfizer a posponer la visita hasta después de las elecciones.