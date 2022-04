Fumadores tendrían posibilidades de sobrevivir a un infarto, según estudio

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el tabaco causa ocho millones de muertes cada año. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que el tabaco es la primera causa evitable de enfermedad, invalidez y muerte prematura en el mundo. Pero un reciente estudio, asegura que se puede mejorar las posibilidades de sobrevivir a un ataque al corazón en fumadores.

De este modo, los analistas de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Jordan en Irbid, afirman que los niveles de alfa-1 antitripsina (A1AT), que es una proteína del hígado que protege los tejidos del cuerpo, son “significativamente menores” en las personas que no fuman.

Este grupo de investigadores realizó un estudio humano en adultos con 29 hombres y 11 mujeres a través de muestras de sangre extraídas dentro de 1, 4, 24, 48 y 96 horas del diagnóstico del ataque cardíaco. Los participantes se dividieron en cuatro grupos de fumadores y no fumadores, hipertensos y no hipertensos.

Por su parte, el coautor del análisis, Said Khatib, PhD, menciona que “el objetivo de esta investigación fue comparar los niveles plasmáticos de A1AT liberados en fumadores y no fumadores, y entre personas hipertensas y no hipertensas después de un ataque”.

Sin embargo, los investigadores no detectaron diferencias entre las personas con hipertensión (presión arterial alta) y las no hipertensas, pues creen que la A1AT podría ofrecer protección al tejido cardíaco cuando se libera durante un ataque al corazón.

Por ello, los científicos creen que mantener niveles adecuados de A1AT en fumadores mediante un ataque al corazón mejoraría sus posibilidades de supervivencia.

Las siete enfermedades por consumo de cigarrillo

Los problemas de salud que se originan debido a la nicotina ocasionan que la mitad de los fumadores a nivel mundial muera como consecuencia del tabaco. Por este motivo, el Ministerio de Sanidad de España mencionó algunas enfermedades que están relacionadas con el cigarrillo:

1. Enfisema pulmonar: es una afección en la que los bronquiolos se destruyen en respuesta a una exposición constante al humo de cigarrillo, entre otros gases y partículas irritantes.

2. Hipertensión arterial: una persona tiene un riesgo más alto de sufrir hipertensión arterial si es obeso, con frecuencia está estresado o ansioso, toma demasiado alcohol (más de 1 trago al día para las mujeres y más de 2 al día para los hombres), consume demasiada sal, tiene un antecedente familiar de hipertensión arterial, tiene diabetes o si fuma.

3. Úlcera gastrointestinal: son llagas que se forman en el revestimiento del estómago o del intestino delgado. Ocurren cuando la mucosidad protectora que recubre el estómago deja de funcionar como debe.

4. Bronquitis crónica: la bronquitis es una inflamación o irritación del revestimiento de los bronquios que llevan el aire hacia adentro y fuera de los pulmones, de acuerdo con Mayo Clinic. Entre los síntomas que se pueden presentar están la tos, la fatiga, fiebre, dificultades para respirar y molestias en el pecho.

5. Cáncer de pulmón: es un tipo de cáncer que se forma en los tejidos del pulmón. Por lo general, ocurre en los tejidos que recubren los conductos del aire. Esta es la principal causa de muerte por cáncer en hombres y mujeres, según indica Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

6. Accidentes cerebrovasculares: es un evento en el cual un área del cerebro sufre una pérdida de la llegada de oxígeno, lo que ocasiona la muerte de la zona afectada.

7. Impotencia sexual: fumar puede causar disfunción eréctil. Según la OPS, el tabaco reduce la llegada de sangre al pene y puede causar impotencia. La disfunción eréctil es más común en los fumadores y es muy probable que persista o se haga permanente a menos que el hombre deje de fumar a una edad temprana.