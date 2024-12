Washington ordena el cierre de un consulado ruso en California

El "círculo vicioso" de las sanciones y represalias continúa entre Estados Unidos y Rusia, cuyas relaciones están en su punto más bajo: Washington ordenó este jueves el cierre del consulado ruso en San Francisco y Moscú denunció el hecho como una escalada.

Rusia tiene tiempo hasta el sábado para cerrar su consulado general en San Francisco, así como un anexo de su cancillería en Washington y otro anexo de su consulado en Nueva York, ambos dedicados a asuntos comerciales, anunció el departamento de Estado.

Esta decisión, que responde a la reciente orden de Moscú de reducir drásticamente el personal de las representaciones diplomáticas estadounidenses en Rusia, fue adoptada "en el espíritu de paridad invocado por los rusos", aseguró el departamento de Estado, que espera por tanto que no acarree "nuevas represalias".

Aunque la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca hacía presagiar una mejora de las relaciones entre las dos potencias, éstas no han dejado de deteriorarse sobre el fondo de acusaciones de injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 y por sospechas de colusión entre el equipo de campaña del millonario republicano y Moscú.

En respuesta a las nuevas sanciones económicas decididas por el Congreso estadounidense y promulgadas a regañadientes por Trump, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó a finales de julio la reducción del personal que trabaja en la embajada y en los consulados estadounidenses en Rusia.

Un total de 755 diplomáticos y funcionarios, rusos y americanos, tenían de plazo hasta el viernes para dejar sus funciones.

La presencia diplomática estadounidense en Rusia quedo reducida a 455 personas, al mismo nivel de la representación rusa en Estados Unidos.

El departamento de Estado hizo saber este jueves que la disminución de personal había sido "completamente llevada a cabo" y que la entrega de visas para Estados Unidos en Rusia, que había sido suspendida por la reducción de personal, iba a reanudarse los próximos días aunque quedaría limitada.

Los funcionarios estadounidenses tuvieron que abandonar a comienzos de agosto dos edificios diplomáticos cerca de Moscú y, según un alto responsable estadounidense, la réplica de Estados Unidos no implica la expulsión de diplomáticos rusos ya que el personal de los edificios que van a cerrar será asignado a otras misiones del país.

Futuro encuentro Tillerson-Lavrov

"Con estas medidas, cada país tendrá tres consulados (...) pero hemos decidido permitir al gobierno ruso que guarde algunos anexos, en un esfuerzo por poner fin al círculo vicioso en nuestras relaciones", señaló el departamento de Estado.

Washington pidió de nuevo una mejora de estas relaciones, que cayeron a su nivel más bajo desde el final de la Guerra Fría, a pesar de que ya eran malas en tiempos de Barack Obama, que expulsó a 35 diplomáticos rusos y a sus familias a finales de 2016.

El secretario de Estado americano Rex Tillerson mantuvo una entrevista telefónica con su homólogo ruso Sergei Lavrov y decidieron encontrarse en septiembre, probablemente al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, según un alto responsable estadounidense.

"Ambos han expresado el deseo de encontrar una forma de mejorar nuestras relaciones", aseguró el responsable bajo petición de anonimato.

Sin embargo, Lavrov afirmó en un comunicado este jueves "lamentar la escalada de las tensiones (...) iniciada", según él, por Estados Unidos. Las nuevas medidas de Estados Unidos "serán estudiadas con atención" por Moscú, que dará a conocer su "reacción", añadió, dejando la puerta abierta a nuevas represalias.

"Estados Unidos debe tener cuidado para que este ciclo no escape al control", explica Boris Zilberman, experto sobre Rusia del grupo conservador estadounidense Foundation for Defense of Democracies.

"Hace falta que sea el último acto de este ciclo", añadió, estimando que la pelota para ir hacia un apaciguamiento de las tensiones estaba ahora en la cancha de Vladimir Putin.

"La pelota está en la cancha de Washington", estimó sin embargo el nuevo embajador ruso en Estados Unidos, Anatoli Antonov. El nuevo diplomático llegó a Washington este jueves, el mismo día del anuncio de las sanciones estadounidenses.

Ambos países solo podrán cooperar si su dialogo se despoja de toda "presión" o "chantaje", advirtió Antonov en una entrevista publicada esta semana por el diario Kommersant.