Los productos más extraños que los estadounidenses adquirieron ante el temor de aranceles

En Estados Unidos, solo hizo falta el comunicado económico de la Casa Blanca para que miles de compradores se apresuraran a llenar sus carritos. No se trató de un brote epidémico ni de un desastre natural, sino del anuncio sobre la posible reinstauración de aranceles “recíprocos” a mercancías extranjeras, con un enfoque particular en productos de China , Corea del Sur y Europa.

La propuesta, presentada como una medida de protección para la economía nacional, provocó una reacción instantánea en los hogares, comercios y plataformas en línea: temor a la escasez de productos. Algunos de ellos no precisamente imprescindibles.

Según informó The Washington Post , aunque los aranceles están suspendidos por 90 días, excepto en el caso de China, muchos optaron por no esperar. En plataformas como Reddit, TikTok y grupos privados de Facebook, miles de usuarios comenzaron a intercambiar listas de compras y tácticas para abastecerse de alimentos y artículos específicos que, en poco tiempo, podrían volverse difíciles de conseguir.

En un artículo de The Washington Post , Ashley Fetters Maloy señaló que el comportamiento observado durante la pandemia de COVID-19 se repite, aunque con algunas diferencias. Anteriormente, la preocupación se centraba en el papel higiénico, los desinfectantes y los alimentos esenciales. En esta ocasión, las compras no responden a una necesidad inmediata, sino al miedo de un futuro en el que estos productos, debido a su origen importado, puedan encarecerse hasta un 50% o incluso desaparecer del mercado.