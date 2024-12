“Mi lucha por el medioambiente y los campesinos nunca acabará”

Maydany siente que a los campesinos e indígenas de la Amazonia, en especial a los de la Bota Caucana, están acorralados por la fumigación.



“Esa actividad es promovida por el gobierno y acaba con la naturaleza. Pareciera que al presidente Iván Duque no le importara acabar y contaminar nuestro territorio y las fuentes hídricas, además de afectar nuestra salud y los cultivos de pancoger".



Esta líder del Cauca no tiene pelos en la lengua. "La gente que le apostó a la sustitución voluntaria y dejó de tumbar las montañas para sembrar coca, se siente engañada. Yo hago un llamamiento a que todos colombianos digamos no a las fumigaciones con el pretexto que lo quieran utilizar. Además, una multinacional petrolera acaba de entrar a la zona para lavar un pozo más y sacar la sangre de nuestra madre tierra”.



A pesar de las amenazas, Maydany se ve en cinco años dejando una reserva campesina sostenida jurídicamente, y unas montañas y ríos a salvo de las multinacionales. “Quisiera ver vías para que el campesino saque sus productos, un territorio en paz y una planta de transformación de productos amazónicos para exportarlos”.



A todos los líderes del país, ambientales, indígenas, afros y campesinos, los invita a no retroceder y seguir luchando y defendiendo los derechos de las personas y los recursos naturales.



“Se que es duro. El temor a morir es indescriptible. Pero necesitamos salir adelante unidos, defendiendo el territorio. Yo no me voy a retirar, seguiré adelante con la ayuda de Dios”, dice esta mujer que está estudiando a distancia trabajo social.