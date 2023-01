Bicarbonato de sodio: ¿cómo usarlo para eliminar el olor a perro o gato?

Gracias a sus propiedades, el bicarbonato es un excelente neutralizador de aromas y una solución rápida y económica para evitar malos olores en los hogares que tienen animales de compañía. Estas dos opciones son efectivas para este fin:

Para quitar el olor de las prendas de ropa, solo es necesario agregar una cucharada de bicarbonato de sodio en la lavadora. En el caso de los muebles, tapetes y otras superficies de tela, se mezcla una cucharada de vinagre con dos de bicarbonato y se esparce sobre las áreas específicas. Se deja actuar por 10 minutos antes de retirarlo.

Higiene, clave para evitar malos olores

Un perro no solo necesita agua y comida, sino una serie de cuidados que ayudan a que goce de buena salud, entre las cuales se destaca la buena higiene. La hora del baño no suele ser uno de los momentos preferidos por los animales de compañía, pero es necesaria. De hecho, en el marco del baño, se aconseja mezclar el champú habitual –avalado por la medicina veterinaria– con dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana, que no solo contribuirá eliminando el mal olor sino también desengrasando el pelaje del canino.

Además, es importante secar muy bien al perro después de cada baño, pues la humedad puede conllevar a que tome mal olor el pelaje. Para lograrlo, se recomienda hacer uso de una toalla de algodón o de un secador, este último debe ser empleado a una distancia prudente del pelaje para evitar quemaduras. El cepillado frecuente del perro también es otra clave, ya que ayuda a mitigar el mal olor y evita la caída de pelo.

Otras soluciones para eliminar el olor de animales de compañía