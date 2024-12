Actividades extractivas no son opción para la Amazonia, dicen expertos

El hundimiento la semana pasada en plenaria de la Cámara de Representantes de la iniciativa que buscaba prohibir el desarrollo de proyectos de extración de hidrocarburos en los departamentos de la Amazonia, pone sobre la mesa el debate sobre cual debe ser el futuro para esta zona del país, apetecida por tantos.

Juanita Goebertus, representante a la Cámara y una de las principales impulsoras de la proposición que pretendía salvaguardar la Amazonia de este tipo de iniciativas, considera que es determinante ordenar el territorio para definir dónde se llevan a cabo actividades de hidrocarburos y de minería por su contribución al desarrollo económico, y dónde no, por el valor ambiental de ciertos ecosistemas, que es fundamental.

"Es increíble que en medio de una pandemia como la que vivimos no seamos capaces de ponernos de acuerdo sobre el inmenso valor de la región amazónica, incluso para prevenir la transmisión de virus como el covid-19 de animales a seres humanos", asegura.

Al respecto, Julio Andrés Rozo, director de Escuela Bosque Amazonia Emprende, considera que la decisión tomada deja abierta la posibilidad de que en el futuro se generen proyectos petroleros en el territorio amazónico, un territorio del cual como colombianos nos solemos jactar, dentro y fuera del país, por ser el más mega-biodiverso del planeta.

Descarbonizar, la alternativa

Si bien reconoce que no se trata de satanizar los hidrocarburos, también plantea que es necesario intensificar el debate sobre la importancia de la Amazonia para la construcción de un modelo de desarrollo sostenible para la región, pues si bien es claro que el país aún depende de estas actividades económicas para sus ingresos fiscales, las mismas se deben desarrollar en zonas en donde los impactos puedan ser más manejables. "Es importante que el país debata en torno a la descarbonización como lo han hecho otras naciones", manifiesta, al precisar que no se puede continuar fomentando el extractivismo desde el desconocimiento.

Considera clave que se fortalezca el desarrollo de emprendimientos y modelos de negocio verdes, regenerativos y orientados hacia la conservación para el millón de personas que habitan en esa región.

En su concepto, lo económico no compite con lo ambiental y sí existen alternativas para hacerlo, por ejemplo, con el turismo de naturaleza, la gestión responsable y planificada de los productos forestales maderables y no maderables del bosque, mercados de carbono para la conservación de los servicios ecosistémicos que ofrece la región y especialmente la restauración y regeneración de los ecosistemas degradados.

"Hay áreas importantes que han sido degradadas y en las que no hay selva como es el caso del piedemonte amazónico, pero esta es una oportunidad muy grande para que el país reforeste y regenere, no para que se piense que como no hay bosque entonces se pueden realizar actividades extractivas", asegura.