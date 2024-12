Por otro lado, la concejala trabajará en búsqueda de que se adopten normativas que permitan minimizar la realización de peleas de gallos, pues si bien el Concejo no tiene competencia para prohibirlas (solo lo puede hacer el Congreso), sí puede definir estrictamente las condiciones bajo las cuales se pueden realizar, situación similar a la que se registra con las corridas de toros.

Uno de los proyectos busca minimizar la realización de peleas de gallos. Foto: Getty Images

El último proyecto apunta a que en las entidades públicas y actividades oficiales exista una oferta de alimentación sostenible, saludable y ética, es decir, libre de productos derivados de explotación animal.

De aprobarse estas iniciativas, se sumarían a las que ya superaron su trámite en el cabildo como es el caso de las corridas de toros y la esterilización de animales.

Le sugerimos: Abandono de mascotas en Colombia, otra amenaza para la fauna silvestre

Hay otra iniciativa que ya está en trámite, que viene del año pasado y se retomará en 2021, es la que tiene que ver con la prohibición del comercio de animales vivos en plazas de mercado y de aves ornamentales en general.

Padilla dijo que los asuntos a los que se refieren los proyectos están relacionados con metas y programas del plan de desarrollo en los que han trabajado con la administración distrital.

La pandemia no puede ser una excusa

Para la cabildante es claro que este tipo de iniciativas no se pueden frenar como consecuencia de la pandemia. "Lo peor que nos puede pasar es quedar secuestrados administrativa y presupuestalmente por el covid. No podemos convertir la pandemia en una excusa para olvidarnos de asuntos fundamentales, como la protección de la vida de los seres más indefensos, o permitirle al Estado que la use como cortina de humo para seguir evadiendo deudas históricas. Las reivindicaciones sociales y las nuevas agendas ciudadanas deben seguir en pie de lucha", manifestó.