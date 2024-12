Durante los primeros tres meses del año, la Orinoquia y la Amazonia colombiana arden por causa de los incendios forestales. Foto: Archivo.

“Todos los años, de manera histórica, en el mes de enero inicia la temporada de incendios en estos dos países. Sin embargo, la cantidad de registros reportados en sitios como el Caribe, Orinoquia y Amazonia colombianas y en el territorio venezolano, indican que ambas naciones pasan por su punto más álgido. Estamos en el pico más alto de la temporada”, indicó Belalcázar.

El docente de la Universidad Nacional advierte que el Gobierno nacional no ha tomado ningún tipo de medidas para atender la situación. “Realmente no ha hecho nada. El país lleva semanas ardiendo y el Gobierno —si acaso— reacciona cuando la situación se vuelve mediática, como los incendios en los Parques Nacionales Chiribiquete o La Macarena. No solo estos sitios se han visto afectados: todo el oriente y norte del país están bajo las llamas. Ninguna entidad reacciona ante eso”.