Ahora, el ex ministro y ex candidato a la presidencia, Germán Vargas Lleras, de quien se ha dicho que es una voz bastante cercana al recién nombrado ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Correa, dijo que con el aplauso de ONG ambientales, el Presidente Duque manifestó que el tratado era resultado de una gran conversación nacional con todos los sectores.

Hace unos días, el senador Ernesto Macías, del Centro Democrático le envió una carta a la Ministra del Interior, en la que pide que se suspenda el trámite de dicho acto legislativo, "hasta tanto no se surta la consulta previa respectiva, la cual es importante que se realice de manera presencial una vez se termine la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, que permita garantizar a las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras el pleno conocimiento sobre la medida legislativa”.

Este acuerdo sobre derechos a la información, participación y justicia en asuntos ambientales es el primero en reconocer a las personas defensoras del ambiente a nivel regional; pero en Colombia hay muchos sectores a los que no les interesa que el proyecto inicie su trámite legislativo.

En este momento no se ha radicado la ponencia para que se le empice a dar trámite con los debates correspondientes. Se sabe del lobby que realizan algunos de los más poderosos gremios económicos del país, al que se unió la oposición de muchos congresistas y de líderes políticos como el ex ministro, Germán Vargas Lleras. Total, sigue empantanada esta iniciativa tendiente a que el país forme parte de este pacto regional.

A su juicio, esta conversación no se ha realizado, al menos con los sectores que se verán seriamente afectados como es el caso de transporte e infraestructura, el minero-energético, el agroindustrial, el turístico y otros en los que se apoya la reactivación de la economía y que ya tienen consulta y licenciamientos. Más de 9.000 proyectos paralizados en el país, según el dirigente político.

Le recomendamos: Urgen ratificar acuerdo que busca proteger a defensores ambientales

En una columna publicada este fin de semana, Vargas Lleras, dijo que el tratado es abundante en principios rectores. Entre ellos, el muy polémico de la precaución, con el cual se puede detener cualquier intervención con la mera sospecha de un potencial daño, el también muy controvertido principio precautorio y aquellos de la progresividad, igualdad, buena fe, entre otros, que deberán guiar la interpretación de todo el andamiaje legal siempre en favor de las asociaciones y colectividades.



"En materia de acceso a la información desaparece el requisito de la legitimación, con lo cual toda persona, sin demostrar interés, queda facultada para solicitar información en el formato y lengua o dialecto que desee a cualquier entidad pública o empresa privada. No es difícil imaginarse las consecuencias de esta norma que introduce cambios en nuestro derecho de petición vigente", argumentó.



En cuanto a los procesos de participación de las comunidades, señaló que debe ser abierto e inclusivo, respetar los marcos normativos nacionales e internacionales y se autorizan revisiones, reexaminaciones y actualizaciones, lo que introduce niveles de inseguridad jurídica inaceptables para el desarrollador de un proyecto.

Consultas previas

"Y ojo: una gran curiosidad, pues este tratado introduce reformas de las consultas previas, pero en este caso sin haber hecho la respectiva consulta a la consulta, como los propios ambientalistas han exigido. Incorpora en este proceso disposiciones internacionales, con lo cual terminamos renunciando a nuestra soberanía; y, claro, ni una palabra de plazos, costos ni efectos vinculantes", afirmó.

Frente a esta posición, las reacciones de expertos no se hicieron esperar. El ex ministro de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez, dijo que el ex candidato a la presidencia comete graves inexactitudes, entre ellas: "En la elaboración de este tratado... en nada intervino el Gobierno". Rodríguez dice que esto es falso, porque el gobierno colombiano sí participó en su negociación y una más: introduce "el muy polémico principio de la precaución". Según Rodríguez también que es falso porque se trata de un aspecto que está consagrado en la ley 99 de 1993.