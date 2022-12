La novena de Aguinaldos a ritmo de rock que se roba la atención en TikTok; hubo tiempo para el pogo

La novena de Aguinaldos, que comenzó el pasado 16 de diciembre, es una tradición navideña colombiana por excelencia, y, aunque tiene oraciones específicas para cada uno de los días, ello no implica que no se pueda innovar cuando se reza. Si no que lo diga la familia paisa que, en la antesala de la llegada del Divino Niño, decidió encender el ambiente de la cuadra con un toque de rock.

Un video publicado por la creadora de contenido @Azaramakeup, deja ver a su familia en Medellín innovando con la novena dejándola a cargo de una banda de rock. Aunque en un comienzo la celebración se desarrolla con normalidad, con la lectura de la oración para todos los días, una vez termina la oración al Niño Jesús todo se ‘sale de control’.

La banda invitada marca el ritmo de los villancicos, con el apoyo de los vecinos a son de maracas, tapas de olla y aplausos. Ya luego, una vez repartida la natilla con los buñuelos, los asistentes a las novelas poguean, aunque haciendo todo lo posible por no hacerse daño. Por el contrario, ríen cuando chocan unos con otros.

El final, sin embargo, parece ser lo mejor: la banda comienza a interpretar clásicos del rock en español, como Lamento boliviano, y el público, gorros de Navidad puestos, parece enloquecer haciéndole honor a los tragos que se tomaron: “Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota por siempre brillará”.

La grabación ya suma 31.500 me gusta en TikTok, donde además ha recibido cientos de comentarios. Entre ellos, sobresalen: “Yo también quiero una familia funcional”; “aunque usted no lo crea, eso es lo que quiere nuestro señor Jesús, que seamos alegres; “qué linda la señora con las tapas de la ollas” y “el pogo es la mejor parte”.

La historia de la novena de Aguinaldos

Rezar la novena de Aguinaldos hace parte de una larga historia que empezó en 1784, cuando se publicó por primera vez en Colombia. Según datos de la Biblioteca del Banco de la República, el responsable de su creación fue el misionero franciscano Fray Fernando de Jesús Larrea, de origen ecuatoriano, quien desarrolló su actividad educativa y de formación católica en algunas regiones de Colombia como Popayán y Cali.

Conforme con el portal Señal Memoria de RTVC, esta publicación, que hoy la mayoría de los colombianos se saben de memoria, se dio por petición de Clemencia Gertrudis de Jesús Caycedo Vélez Ladrón de Guevara de Aróstegui y Escoto, quien fue la fundadora del Colegio de La Enseñanza en Bogotá. Con este texto nació una tradición navideña que sigue siendo practicada por los colombianos casi dos siglos y medio después.

Fray Fernando redactó en el año de 1743 los primeros 10 ejemplares de la novena, con el fin de que los feligreses celebraran con oraciones y alabanzas los días previos al nacimiento de Jesús. La primera publicación se imprimió en la Imprenta Real de Santa Fe de don Antonio Espinosa de los Monteros de la capital del Nuevo Reino de Granada. Se trató de un ejemplar 10 × 7 centímetros y 52 páginas y se estrenó en la iglesia de San Francisco, ubicada en el centro de Bogotá.

Entretanto, la monja Bertilda Samper Acosta fue la encargada años después de editar las oraciones con un lenguaje más moderno y adicionar nuevas canciones para compartir en familia (los gozos). Estas adaptaciones han trascendido durante generaciones y hasta el día de hoy se conservan.

¿En dónde se celebra?

Esta tradición, a pesar de ser católica, no se celebra en todas partes, como en Europa. De hecho, es una de las pocas que no es adoptada por dicho continente, sino que es propia de Latinoamérica. Las novenas de aguinaldos se festejan en Colombia, Ecuador (país de procedencia de Fray Fernando, quien nació en Quito) y algunas ciudades de Venezuela.