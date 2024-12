Pablo Chávez, un comunitario de Taperas, fue testigo de esta tragedia. Aún no olvida cómo vio a los animales convertidos en espectros, corriendo de tumbo en tumbo y envueltos en una llama enorme, emitiendo un sonido que no parecía de este mundo. No puede olvidar tampoco que vio hurinas y chanchos troperos, tatús y algo horizontal sin pies que dedujo era una víbora. Recuerda como si hubiera sido ayer que los animales corrían y que él quiso desentenderse de ellos porque su esposa y sus dos hijos estaban en una habitación con ventanas y puertas envueltas con sábanas mojadas para que el fuego no entrara. Pero el llanto de los animales en llamas penetraba por las rendijas y él les decía a sus seres queridos que cubrieran sus oídos hasta que todo hubiera pasado. Y no pasó.

La comunidad de San Lorenzo, a 20 kilómetros de Aguas Calientes, tuvo su última alegría el 10 de agosto cuando celebró su aniversario. Esa fiesta para sus habitantes hoy parece lejana, pues su vida desde entonces ha cambiado abruptamente. El fuego los atacó y quemó las tuberías con la que calmaban su sed, y ahora además de no tener luz, tampoco tienen agua.

El agua es un bien escaso y la ceniza abunda. A los costados de la carretera y de los caminos los árboles avisan que un fuego pasó por ahí y si uno mira algún punto del horizonte corre el riesgo de ver el humo como testigo de algún incendio. Nadie sabe cuál es la pérdida total de este desastre ambiental que dejó envuelta en llamas a la Chiquitanía de Bolivia, pero los pronósticos están lejos de ser esperanzadores.