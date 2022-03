¡Ojo! Estas son las medidas que entrarán a regir en la Autonorte de Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá anunció que comenzará a implementar nuevas acciones en el manejo de tráfico en la Autopista Norte de Bogotá, específicamente entre las 6:00 a. m. y las 8:30 a. m., con el objetivo de reducir los tiempos de viaje de cerca de 100.000 estudiantes que se movilizan a diario por este corredor vial y mejorar su seguridad vial.

Dichas medidas empezarán a regir el lunes 7 de marzo y la primera consiste en reforzar los operativos en la vía con una mayor presencia de agentes de tránsito civiles, del Grupo Guía de Movilidad y de la Policía de Tránsito. Esto, con el fin de priorizar el carril preferencial de rutas escolares entre las 6:00 a. m. y las 8:30 a. m.

“Para ello, el equipo de Control de la Secretaría Distrital de Movilidad instalará siete puntos de control a lo largo del carril preferencial de rutas escolares en sentido sur-norte y también norte-sur. Además, se controlarán la invasión al carril preferencial, el cumplimiento del pico y placa, las maniobras indebidas de buses intermunicipales y las de vehículos de carga. Los controles se realizan en ambos costados de la vía para que no los evadan”, indicaron desde el Distrito.

A su vez, la Secretaría Distrital de Movilidad anunció que destinará unidades de tránsito que estarán vigilando desde la calle 167 hasta la calle 235 el buen uso del carril escolar, que se encuentra señalizado y demarcado con una línea verde a lo largo de 7,6 km y que indica el uso exclusivo de las rutas escolares.

“En ese mismo sentido, se implementará como piloto un par vial (o único sentido vial) en las calles 209 y 215, medida que busca darle mayor fluidez al tráfico vehicular y que funcionará entre las 6:00 a. m. y las 8:30 a. m. En este horario, el par vial funcionará de la siguiente manera: la calle 209 operará en sentido oriente-occidente y la calle 215 en sentido occidente-oriente”, agregaron.

Medida a tomar en caso de un choque simple

Por otra parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, recordó que, ante un choque simple, no es necesario esperar a las autoridades de Tránsito.

“Orille su carro, cruce datos y aseguradora, y continúe. Reporte cualquier accidente por lluvia al 123 para atenderlo rápidamente”, señaló la mandataria de los capitalinos.

El Distrito recordó que la Ley 2161, sancionada en la Presidencia de la República, establece que las autoridades de Tránsito no atenderán choques simples, en los cuales únicamente existan daños materiales y no se produzcan lesiones personales. La medida no aplica en casos que involucren a personas en estado de embriaguez.

“La norma establece que los conductores y demás implicados podrán conciliar y acudir a las compañías aseguradoras sin que sea necesaria presencia de alguna autoridad de tránsito. Los involucrados podrán registrar fotos o videos del accidente para tener pruebas ante las aseguradoras. Una vez se tengan los registros, la recomendación es despejar la vía para no afectar la movilidad de los demás actores viales”, agregaron.