Video | Jhonny Rivera se estrelló en una lujosa moto que se había comprado de cumpleaños

Jhonny Rivera les informó a todos sus seguidores que hace poco se estrelló en su moto, la cual había comprado como un regalo de cumpleaños. Según el cantante, todo ocurrió en la ciudad de Pereira.

“Mi gente, estrenándome la moto me estrellé. Entrando a Pereira hay una recta para llegar a mi casa, faltaban diez minutos, hay un policía acostado, va un carro, me paso al otro carril y también se pasa el carro, no miró el espejo, él dice que puso la direccional, pero yo no la vi y tenga le di por detrás durísimo”, narró Rivera a sus fanáticos.

Al parecer el artista sufrió pocos golpes en su cuerpo, pero la que sufrió bastante fue su querida moto de lujo.

“Miren el rin cómo quedó del tiestazo tan verraco, gracias a Dios a mi no me pasó nada, me está es doliendo como la ingle, como que me desgarré”, dice Rivera.

Jhonny Rivera se estrelló en la moto, mientras Ucrania sigue siendo bombardeada por Rusia y se acerca el fin del mundo…

Pero primero lo primero, cómo está jhonny? #famosos #accidente #colombia pic.twitter.com/I5mo9zCf1O — YoSoyÓmicron (@leolemoine) March 2, 2022

Y claramente en un video que publicó posteriormente en Instagram dejó ver el golpe que le causó un hematoma en su pierna derecha y cómo está haciendo terapias con electrodos para recuperarse del trauma que le dejó el accidente.

“Si creen que está mal hecho me dicen y la bajo ligero, y les ofrezco disculpas, solo quería que vieran el severo morado que me salió”, dice la publicación en la que varios seguidores le dejaron mensajes de aliento para su pronta recuperación.

La propuesta de Jhonny a Aida Victoria Merlano

Hace unos días, Aida Victoria Merlano publicó un sensual video bailando bachata con el intérprete de música popular Jhonny Rivera, el cual generó varios comentarios y reacciones en redes sociales.

Rivera publicó un video en su Instagram en el que sorprendió con una rutina de bachata, con la nueva canción de su hijo Andy Rivera, ´Mi mundo entero´, en el que afirma que pueden criticarlo, pero difícilmente superarlo en ese tipo de baile.

Ante las críticas por su forma de bailar ese género musical, el cantante de música popular les respondió por medio de sus historias que no era un experto en el tema, pero que estaba dando su mejor esfuerzo.

“Yo no sé bailar bachata. Yo me medí a bailar bachata y ahí les tengo un videíto, pero yo no soy experto pa’eso, yo soy flojito para la bachata, me le medí porque es una bachata de mi hijo y ni más faltara que no lo fuera a intentar al menos”, fueron las palabras del cantante.

En esta publicación, la influenciadora Aida Victoria Merlano se sumó a los comentarios, afirmando que ella le podría enseñar los movimientos de la bachata, a lo que el cantante no dudó en aceptar y hasta la invitó a su finca en Pereira.

“¡¡¡Don @jhonnyrivera hasta que me lo bailé!!! ¿Quién ganó?”, escribió Merlano en la descripción del video, haciendo una comparación de la forma de baile de ella con la del cantante de música popular. En el video se ve a la influenciadora usando un vestido rojo y bailando con pasos sensuales y una técnica muy diferente a la de Rivera, quien la sigue y en algunos momentos hasta cuenta los pasos; incluso sonríe y hace caras cuando Merlano se le acerca muy sensualmente.

Pero la interacción entre Aida Victoria Merlano y Jhonny Rivera en redes sociales no terminó ahí, ahora la creadora de contenido digital contó la “atrevida” propuesta que le hizo el cantante.