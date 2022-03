Yéferson Cossio da la cara por video besando a Aida Victoria Merlano

Yéferson Cossio, que actualmente es uno de los influenciadores más reconocidos del país, sorprendió este lunes a todos sus seguidores y confirmó que terminó su relación sentimental con Jenn Muriel, que estuvo a su lado durante los últimos años.

“Jenn y yo terminamos nuestra relación amorosa hace unas semanas. Todo mi amor, agradecimiento y respeto para Jennifer. Ambos queríamos cosas diferentes, en muchos aspectos. Hay muchas cosas que hacen que nuestros caminos se separen”, precisó.

Tras este anuncio, el creador de contenidos se convirtió en tendencia rápidamente en las redes sociales y se conoció una imagen suya junto a Aida Victoria Merlano, con quien ha trabajado en algunas oportunidades.

En la postal, que fue difundida por varias páginas de chismes en Instagram, se puede apreciar al joven cerca de la barranquillera e incluso tiene su brazo derecho en la cintura de la también influenciadora.

Aunque no negó en ningún momento el encuentro que tuvo con Merlano, el antioqueño enfatizó en que la decisión de terminar con Muriel la tomó desde hace varios días. Además, recalcó que en la actualidad es un hombre completamente soltero.

“Si me quieren joder a mí por todo, háganle. Sin embargo, no jodan a los demás. Lo que yo haga con mi vida sentimental no es relevante, lo único que me importa aclarar es que Jenn no fue engañada. Nuestra relación ya había terminado hace tiempo”, (sic) manifestó inicialmente.

El influenciador, de igual manera, aprovechó el momento para pedirle a la gente más respeto con su expareja, puntualizando que es una gran mujer y que no merece los señalamientos que le han hecho en las últimas horas.

“Dejen en paz a Jennifer. Ella en ningún momento fue engañada, ni burlada. Se vio afectada porque yo no hice pública nuestra ruptura antes, no quería poner a Jenn en la boca de nadie”, concluyó.

Ante las distintas especulaciones que empezaron a circular en las redes sociales, la exnovia del creador de contenidos decidió pronunciarse y manifestó que cada persona es libre de hacer lo que quiera, puesto que actualmente no los une nada.

“Todo el mundo está esperando que yo salga a hablar. Es más que obvio que no tengo mucho por decir. Sin palabras. No pienso hablar mal de nadie. Cada quien actúa y sigue su vida como mejor le parezca”, indicó Muriel en las historias de Instagram.

La joven también les agradeció a todas las personas que han estado pendientes de ella en los últimos días. “Gracias por tomarse el tiempo de enviar mensajes llenos de bonita energía”, agregó.

Aida Victoria Merlano, por su parte, admitió que sí tuvo recientemente una cita romántica con Yéferson Cossio. No obstante, aseguró que nunca se metió en la antigua relación del reconocido influenciador colombiano.

“Ahórrense las especulaciones. Yo no me estoy escondiendo de nada. Yo sí salí con Cossio. A mí no me involucren en una ruptura que no tiene que ver conmigo. Yo salí con un hombre soltero”, precisó.

Cabe recordar que la barranquillera sostuvo hace algunos meses un pequeño romance con el cantante Naldy, después de confirmar su rompimiento con Lumar Alonso.