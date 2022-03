Aida Victoria Merlano aclaró su relación con Yéferson Cossio

Yéferson Cossio, que actualmente es uno de los influenciadores más reconocidos del país, sorprendió este lunes a todos sus seguidores y confirmó que terminó su relación sentimental con Jenn Muriel, quien lo acompañó en los últimos años.

“Jenn y yo terminamos nuestra relación amorosa hace unas semanas. Todo mi amor, agradecimiento y respeto para Jennifer. Ambos queríamos cosas diferentes, en muchos aspectos. Nos amamos demasiado como para entender que en el amor hay cosas en las que podemos ceder, pero hay muchas otras cosas que hacen que nuestros caminos se separen”, precisó.

Tras este anuncio, el creador de contenidos se convirtió en tendencia rápidamente y empezaron a compartir una imagen suya junto a Aida Victoria Merlano, con la cual ha trabajado en algunas oportunidades.

En la instantánea, que fue difundida por varias páginas de chismes en Instagram, se puede apreciar al antioqueño cerca de la barranquillera e incluso tiene su brazo derecho en la cintura de la también influenciadora.

Ante las distintas especulaciones que empezaron a circular en las redes sociales, ella se pronunció y admitió que sí se vio recientemente con Yéferson Cossio, quien además le ayudó a recuperar su cuenta hace unos meses.

La barranquillera, sin embargo, aprovechó el momento para negar tajantemente, a través de sus historias de Instagram, que tiene algún tipo de relación sentimental con el reconocido influenciador colombiano.

“Ahórrense las especulaciones. Yo no me estoy escondiendo de nada. Yo sí salí con Cossio, de hecho estuve en una reunión con él acá en Bucaramanga por un tema puntual que a mí me interesaba”, manifestó inicialmente.

Luego, puntualizó: “Ahora, el manejo público que cada quien quiera darle a sus relaciones o sus rupturas es problema de cada quien. A mí no me involucren en una ruptura que no tiene que ver conmigo”.

Pese a que no entregó más detalles, el antioqueño aseguró que esta decisión no tuvo nada que ver con el video intimo que se filtró la semana pasada en las redes sociales y que nunca le fue infiel a Muriel, enfatizando que acordaron mutuamente tomar caminos separados.

“Nada tiene que ver con el video que se filtró hace unos días. Incluso, ese hecho lo tomamos con mucho humor, fueron otras cosas más allá”, concluyó el creador de contenidos.

Por su parte, Merlano también se refirió a otro video íntimo que se filtró y negó ser la protagonista. Pero además pidió que “las personas vivan tranquilamente su sexualidad”.

No obstante, la influenciadora publicó en su cuenta personal de Instagram la opinión que le mandó su madre, Aida Merlano Rebolledo, con respecto a la divulgación de este tipo de material audiovisual.