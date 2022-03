Aida Merlano defendió a su hija tras indirectas de la ex de Lumar Alonso

La madre de la influenciadora Aida Victoria Merlano, quien está envuelta en líos de corrupción en Colombia, lanzó fuertes comentarios contra la expareja de Lumar Alonso. Cabe recordar que Lumar y Aida Victoria habrían anunciado su ruptura hace ya varios meses, por lo que el comentario de la expareja de Lumar cayó muy mal a la madre de la influenciadora.

En videos se conoció las indirectas que estaba lanzando María José Vargas, expareja del empresario, tras conocer la polémica de Aida Victoria Merlano y Yeferson Cossio. “En la vida hay mujeres muy descaradas. Por eso yo no creo tanto en esa gente que mucho habla, que se cree muy justa” y continuó “La ambición puede con todo. La vida solita se encarga de mostrar y como dijo Karol G, no te cambia por algo mejor y ni siquiera por algo más rico”, señaló la mujer.

Ante las críticas, la madre de la influencer no aguantó y realizó un comentario para dejarle en claro tres cosas a Maria José.

“MIRE JOVENCITA Le voy a decir tres cosas,

1. Alda victoria NO NECESITA de nadie para que le solucione la vida, ella trabaja bastante y factura lo suficiente para darse el lujo de vacacionar 10 años si así lo prefiere y sin mi ayuda, que no es lo mismo. Creo que está más que demostrado.

2. Usted lo que está es ardida porque Lumar la dejó como a un cuero sin suerte por tóxica, por envidiosa y por celosa, valórese y aprenda a administrar su maldita locura, no se crea que con ser la exreina de la yuca se merece que los hombres se le arrodillen a sus pies.

3. Aquí la que tiene ambición de fama, de plata y sabrá Dios de cuantas cosas más, además de querer igualarse con Aida victoria, es usted, disimule su frustración y trabájele bastante a su autoestima que la tiene bien baja. DEJE DE METERSE EN LA VIDA AJENA Y PREOCUPESE POR LA SUYA. Me parece que con este show lo que quiere es fama, pero a costilla de Aida victoria, SUPÉRALA”

¿Aida Victoria y Yeferson Cossio están juntos?

Los creadores de contenido Aida Merlano y Yéferson Cossio son unos de los más reconocidos en Colombia y ahora están en el ojo del huracán por las imágenes que se han convertido en tendencia en las últimas horas y que los relacionan sentimentalmente.

La pareja fue vista en un evento que despertó las dudas de miles de seguidores que estaban acostumbrados a ver a Cossio junto a su expareja, la también influencer Jennifer Muriel.

Hasta el momento, ni Cossio ni Merlano han confirmado la relación y se han limitado a decir que ellos están solteros desde hace un tiempo y que si bien sí se han encontrado, no han dicho si se trata de algo que los involucre sentimentalmente.

Cossio, por su parte, salió en un video pidiendo a sus seguidores que sean más respetuosos y dejen a su exnovia tranquila, ya que ha recibido mensajes de una infidelidad, así como cientos de ofensas a Merlano por, supuestamente, haberse metido en su relación.

“Lo que yo haga con mi vida sentimental no es relevante, lo único que importa aclarar es: 1. Jenn no fue engañada, nuestra relación ya había terminado hace tiempo aunque no lo hice público. (Todos mis seguidores ya lo sabían, era tan obvio). 2. Nadie es ninguna “perra” puesto que quien sea que se meta conmigo, se está metiendo con un hombre soltero. 3. Y más importante, en el video de hoy me vi afectado simplemente por no haber hecho pública nuestra ruptura antes y que me hayan visto con alguien más, no quería poner a Jenn en la boca de nadie”, dijo Cossio en sus redes sociales.

A pesar de que no hay una confirmación oficial, un video que está circulando en redes sociales mostraría que sí están juntos, ya que aparecen dándose un beso mientras están en la barra de un hotel, lo que confirmaría su relación.