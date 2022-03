Animada y al lado del jacuzzi, Carolina Cruz bailó para sus seguidores

La presentadora Carolina Cruz que ha estado en los titulares de los medios gracias a la historia de vida con su hijo menor Salvador y a la reciente inauguración de su fundación “Salvador de sueños, regalo de Dios”, volvió a llamar la atención de sus seguidores pero esta vez gracias a sus dotes de baile.

A través de su perfil oficial de Instagram, la modelo publicó un video en donde no solo dejó claro que a pesar de todo el trabajo que tiene, aún le separa espacio para ella misma y su bienestar físico, sino además que lo caleña lo lleva en la sangre.

Vistiendo un par de shorts de ejercicio y una camiseta esqueleto color negra, Cruz decidió hacer una pausa en su rutina de ejercicio y bailar salsa, no solo porque le encanta, sino porque con estos pasos también logra hacer cardio, según lo detallado por ella en sus historias.

Entonando diferentes canciones y mostrándose relajada, Carolina destacó que en su espacio personal “solo hay buena energía” y que además el baile es su cardio favorito.

Y por último señaló que esa era su forma de empezar bien la semana y de ponerle buena energía a sus días: “Así termina el 99 % de mis semanas, feliz y punto”, concluyó.

Cabe mencionar que durante el lanzamiento de su fundación, Carolina Cruz, además de agradecerles a todas las personas que la han ayudado en los últimos meses, destacó el acompañamiento de su pareja y actor Lincoln Palomeque.

Pese a que no estuvo al lado de su familia en varias ocasiones durante 2021, la modelo resaltó todo el apoyo que le ha brindado el reconocido actor. Asimismo, lo calificó de incondicional.

“Empiezo a hacerlo yo solita porque todo ha salido de mi bolsillo. El Concurso Nacional de Belleza me dio un aporte muy grande y algunas personas han apadrinado ciertos casos, lo cual me ayudó”, manifestó inicialmente en La Red.

Luego, agregó: “Tengo a mi mamá, a mi empresa, a Caracol Televisión, a mis compañeros de trabajo y está Lincoln, que han sido mejor dicho incondicionales en todo. Si uno que tiene toda la ayuda del mundo y se estresa, cómo serán las mamás que no tienen absolutamente nada”.

La empresaria vallecaucana también recordó algunos de los duros momentos que pasó debido a los inconvenientes de salud del pequeño Salvador, quien cumplió recientemente un año de nacido.

“Uno es afortunado porque tiene un buen trabajo, un buen sueldo y puedes pagar un buen seguro médico. La gente piensa que uno tiene la vida perfecta, que no le pasa nada y no sufre angustias. Esa no es la realidad”, enfatizó.

Ante las especulaciones que han surgido en las redes sociales, el cucuteño manifestó en enero pasado que la principal razón de su lejanía se debió a que tuvo que grabar dos novelas al tiempo. Además, indicó que la primera estaba presupuestada para realizarse en seis meses y terminó durando ocho.

“Café, con aroma de mujer se grabó casi toda en el Eje Cafetero, entonces era cogiendo aviones y viajando cada rato. Era complicado”, puntualizó el artista nortesantandereano.

Lincoln Palomeque contó que estuvo varios meses en Armenia, Manizales y Pereira grabando las escenas exteriores de la telenovela, mientras que el resto de tomas las hizo en Bogotá, en los estudios del Canal RCN.

Además, el actor hizo parte de la última temporada de La reina del sur, producción en la que le tocó estar siete meses en distintos lugares. Por ello estuvo casi un año entre idas y vueltas.