Video | ¿La prueba reina? Yéferson Cossio y Aida Merlano fueron pillados besándose

Los creadores de contenido Aida Merlano y Yéferson Cossio son unos de los más reconocidos en Colombia y ahora están en el ojo del huracán por las imágenes que se han convertido en tendencia en las últimas horas y que los relacionan sentimentalmente.

La pareja fue vista en un evento que despertó las dudas de miles de seguidores que estaban acostumbrados a ver a Cossio junto a su expareja, la también influencer Jennifer Muriel.

Hasta el momento, ni Cossio ni Merlano han confirmado la relación y se han limitado a decir que ellos están solteros desde hace un tiempo y que si bien sí se han encontrado, no han dicho si se trata de algo que los involucre sentimentalmente.

Cossio, por su parte, salió en un video pidiendo a sus seguidores que sean más respetuosos y dejen a su exnovia tranquila, ya que ha recibido mensajes de una infidelidad, así como cientos de ofensas a Merlano por, supuestamente, haberse metido en su relación.

“Lo que yo haga con mi vida sentimental no es relevante, lo único que importa aclarar es: 1. Jenn no fue engañada, nuestra relación ya había terminado hace tiempo aunque no lo hice público. (Todos mis seguidores ya lo sabían, era tan obvio). 2. Nadie es ninguna “perra” puesto que quien sea que se meta conmigo, se está metiendo con un hombre soltero. 3. Y más importante, en el video de hoy me vi afectado simplemente por no haber hecho pública nuestra ruptura antes y que me hayan visto con alguien más, no quería poner a Jenn en la boca de nadie”, dijo Cossio en sus redes sociales.

A pesar de que no ha habido una confirmación oficial, un video que está circulando en redes sociales mostraría que sí están juntos, ya que aparecen dándose un beso mientras están en la barra de un hotel, lo que confirmaría su relación.

Por su parte, la exnovia de Cossio publicó un corto mensaje en sus redes sociales asegurando que “todo el mundo está esperando que yo salga a hablar, es más que obvio que no tengo mucho por decir, sin palabras... No pienso hablar mal de nadie, cada quien actúa y sigue en su vida como mejor le parezca. Gracias por tomarse el tiempo de enviar mensajes llenos de bonita energía”, dijo la creadora de contenido.

Aida Victoria Merlano aclaró cuál es su relación con Yéferson Cossio

Yéferson Cossio sorprendió este lunes a todos sus seguidores y confirmó que terminó su relación sentimental con Jenn Muriel, quien lo acompañó en los últimos años.

“Jenn y yo terminamos nuestra relación amorosa hace unas semanas. Todo mi amor, agradecimiento y respeto para Jennifer. Ambos queríamos cosas diferentes, en muchos aspectos. Nos amamos demasiado como para entender que en el amor hay cosas en las que podemos ceder, pero hay muchas otras cosas que hacen que nuestros caminos se separen”, precisó.

Tras este anuncio, el creador de contenidos se convirtió en tendencia rápidamente y empezaron a compartir una imagen suya junto a Aida Victoria Merlano, con la cual ha trabajado en algunas oportunidades.

En la instantánea, que fue difundida por varias páginas de chismes en Instagram, se puede apreciar al antioqueño cerca de la barranquillera e incluso tiene su brazo derecho en la cintura de la también influenciadora.

Ante las distintas especulaciones que empezaron a circular en redes sociales, ella se pronunció y admitió que sí se vio recientemente con Yéferson Cossio, quien además le ayudó a recuperar su cuenta hace unos meses.

La barranquillera, sin embargo, aprovechó para señalar tajantemente, a través de sus historias de Instagram, que ella en ningún momento se metió en la antigua relación del reconocido influenciador colombiano.

“Ahórrense las especulaciones. Yo no me estoy escondiendo de nada. Yo sí salí con Cossio, de hecho estuve en una reunión con él acá en Bucaramanga por un tema puntual que a mí me interesaba”, manifestó inicialmente.

Luego, puntualizó: “Ahora, el manejo público que cada quien quiera darle a sus relaciones o sus rupturas es problema de cada quien. A mí no me involucren en una ruptura que no tiene que ver conmigo”.