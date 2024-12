María del Rosario es uno de los 588 habitantes de Jerusalén que ya no sufre de escasez de agua gracias a “lluvia para la vida”, una iniciativa que busca que los campesinos almacenen el agua lluvia y la utilicen en las épocas más secas.



“Nos dieron un kit con un tanque de agua grande, las canales, soportes, mangueras y baldes, y nos ayudaron a instalarlo. El mío siempre está lleno. Con este proyecto y los filtros de arena ya no me quedo sin agua para regar mis cultivos. La CAR y la Alcaldía también construyeron reservorios de agua en varias veredas, unos sistemas para captar y almacenar las aguas de uso agropecuario”, dice esta santandereana.



El director del Centro de Investigación Ambiental informó que en la escuela de la vereda fue construído un filtro de arena exclusivo para ellos, lo que les permite a los niños y maestros contar con agua de buena calidad. “Varios habitantes de la zona, como María del Rosario, desarrollan negocios verdes, otro proyecto de la entidad que los ayuda a comercializar sus productos al realizar prácticas mucho más sostenibles”.



María del Rosario tiene dos productos acreditados como negocios verdes: café y cacao, los cuales lleva a las diferentes ferias y mercados campesinos que la CAR realiza en Cundinamarca.

Esta santandereana, que siempre está acompañada por Iris y Bruno, dos perros criollos pequeños, tiene un mensaje para las personas de la tercera edad. “Todos los abuelos deberían irse a vivir a pueblos como este, para disfrutar del clima y ponerse a trabajar en algo tan bonito como es el campo. Acá se vive bien, comiendo las cosas que uno mismo siembra, productos libres de tanto químico”.