La administración de Donald Trump no cede en su idea de entregar buena parte de una de las reservas naturales del Ártico, a compañías petroleras. Se trata del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, en Alaska, el cual a pesar de la férrea oposición de los ambientalistas podría ser subastado este miércoles.

Según The New York Times, el propósito de este evento de subasta es vender arrendamientos de petróleo y gas, para poder acelerar la perforación de los suelos en este espacio natural. El Registro Federal emitió el aviso el jueves pasado y aunque se requiere de un periodo de 30 días antes de que pueda ocurrir cualquier venta, el mismo no detalló que el cronograma se había acelerado.

El objetivo de Trump siempre ha sido entregar las conceciones antes del 20 de enero y de esta forma asegurar un proyecto al que la nueva administración de Joseph R. Biden, se ha opuesto. En ese caso el nuevo presidente tendría que adoptar medidas para tratar de revertir dicha decisión.

Una vez se conoció el aviso, diversos grupos de ecologistas denunciaron el cambio repentino de cronograma, que favorece la venta de derechos a las compañías petroleras. Ante esta situación, el director ejecutivo de Sierra Club (una de las organizaciones ecologistas más importantes de Estados Unidos), Michael Brune, señaló de vergonzosa esta acción de la administración.

Adam Kolton, director ejecutivo de la Alaska Wilderness League, señaló que la protección del Ártico debería de ser una prioridad para la administración entrante, ya que “Necesitaremos que use todas las herramientas a su disposición para detener la industrialización de este icónico tesoro nacional”. Mientras tanto, el plan de vender la última reserva silvestre en Estados Unidos sigue en marcha.

