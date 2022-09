Video: Juan Diego Alvira se cruzó, al aire, con Samuel Moreno; “este es de los buenos”

Este viernes, Juan Diego Alvira salió a las calles para conocer la impresión de la ciudadanía sobre el incremento de los precios de los combustibles anunciado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Para este fin, su invitado fue el líder de los taxistas, Hugo Ospina, con quien discutió sobre este incremento, el Soat, los motociclistas y la forma como se verá afectado el bolsillo del gremio de los taxistas con esta medida.

Durante la charla, los transeúntes que pasaban junto al set de SEMANA en la calle veían cómo Alvira y Ospina debatían, incluso, muchos de los que transitaron por allí se atrevieron a pedirle fotos; fiel a su estilo, el periodista interrumpió la transmisión para agradecer el cariño de los televidentes y concederles una fotografía para el recuerdo.

Uno de esos curiosos que pasó por allí fue Samuel Moreno, un trabajador del sector de la construcción que, sin sentirse intimidado, saludó al presentador y le pidió la respectiva imagen. Quien le puso picante a la situación fue el invitado Ospina, que entre chiste y chanza le dijo que “el famoso era él [Alvira]”.

Juan Diego intercambió algunas palabras con el hombre y le preguntó por su trabajo y si le pagaban bien, a lo que él contestó: “Pues ahí, más o menos”.

La esporádica charla continuó y vino la pregunta que causó risas en el set: “Cuál es su nombre”. El curioso respondió: “Samuel Moreno”.

De inmediato, Alvira y Ospina se rieron haciendo referencia, con comentarios jocosos, al exalcalde de Bogotá condenado por corrupción en el llamado ‘Carrusel de la Contratación’.

“Ay hermano, cómo así”: dijo Ospina, y Juan Diego acotó: “Este es de los buenos. Samuel Moreno de los buenos. Del Chocó. Un saludo para toda la gente de su tierra, Quibdó, he estado allá, me la he gozado y disfrutado con toda la gente maravillosa como Samuel.”.

Este es el curioso momento que se dio en medio de la entrevista:

¿De qué se habló en la entrevista con Hugo Ospina?

Gran parte de la entrevista con el vocero de los taxistas se enfocó en cómo afectaría el incremento de en el precio de los combustibles al bolsillo de los colombianos y, en particular, al gremio transportador.

El vocero de los taxistas aseguró que “no es un secreto” que el aumento de los precios en los combustibles “impactará el bolsillo de los colombianos” y agregó que es necesaria la intervención de las refinerías del país para que se pueda frenar el aumento a la gasolina.

“Yo lo que plantearía, y es lo que le vamos a decir al presidente, es que intervenga, de manera urgente, las refinerías del país. Volvámonos autosuficientes. Estamos extrayendo la materia prima, que es el carbón, la mandamos a precios nacionales y de allá para acá nos devuelven nuestro mismo petróleo a precios internacionales. Esto no cabe en ninguna cabeza de ninguna economía del mundo”, dijo Ospina.

Asimismo, el agremiado explicó que se hace necesario negociar el biodiésel y el etanol para lograr un descuento significativo en los precios de estos insumos.

“Nosotros necesitamos urgentemente refinar nuestro propio petróleo en Colombia; necesitaríamos entrar a negociar, directamente, el etanol y el biodiésel con los grandes productores”, añadió el vocero de los conductores de taxi en el país.

El encuentro también fue aprovechado por Ospina para rechazar la posibilidad de que a los motociclistas del país se les otorgue una tarifa diferencial en el precio de la gasolina y aseguró que ese sería un error del gobierno Petro proceder de esa manera.

“Un punto demasiado álgido, sobre el alza de los combustibles, es privilegiar que no le van a subir la gasolina a los motociclistas. Este sería el peor error que cometería este gobierno, porque todo el mundo va a querer montarse en una moto”, señaló inicialmente.

Luego, Ospina agregó: “Vamos a una movilidad insostenible. Vamos a terminar todos peor que en la India, peleando en las calles con las motocicletas. Me parece que incentivar el no cobro de la gasolina a ese tipo de movilidad sería el error más grave”.