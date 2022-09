El trino que le recuerdan a Gustavo Bolívar cuando intenta justificar alza en precio de la gasolina

El debate sobre el incremento en el precio de la gasolina continúa. El Ministerio de Hacienda confirmó que el ajuste será de 200 pesos mensuales durante el último trimestre de 2022, es decir, para diciembre, el aumento habrá sido de 600 pesos.

El alza en el precio del combustible -aunque no tocará, por ahora, el precio del ACPM-, varios puntos contemplados en el proyecto de reforma tributaria y otras inconformidades frente al gobierno Petro han motivado que la oposición convoque a manifestaciones para el próximo lunes 26 de septiembre.

Uno de los principales defensores de la necesidad de subir el precio de la gasolina para alivianar el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) ha sido el senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar. Sin embargo, su nueva postura contrasta notablemente con lo que mostró durante administraciones pasadas.

A través de su cuenta de Twitter, el congresista ha hecho varias publicaciones justificando el alza en el precio de la gasolina. De hecho, hace unos días desató una fuerte polémica luego de que dijera que el valor del combustible “debería estar entre 16 y 18 mil pesos”.

Este martes 20 de septiembre, Gustavo Bolívar publicó un nuevo trino en el que expuso: “Para cubrir la enorme deuda que dejó el derrochador Iván Duque, la gasolina subirá solo $ 200 en Oct, Nov y Dic. Para no afectar inflación, ACPM no subirá. Esto se llama responsabilidad Fiscal. Quien quiera protestar, proteste contra Duque. No contra quien está arreglando sus cagadas”.

Sin embargo, los argumentos de Bolívar han llamado la atención de varios sectores, sobre todo, porque contrastan sustancialmente con la postura que tenía cuando no eran gobierno.

Bajo el popular dicho “siempre hay un trino”, a Gustavo Bolívar le han recordado sus publicaciones en el pasado, cuando no toleraba y mucho menos respaldaba la idea de subir el precio de los combustibles.

Por ejemplo, el 8 de octubre de 2018, dos meses después de que el expresidente Iván Duque se posesionara tras derrotar a Gustavo Petro en las elecciones de ese año, Gustavo Bolívar trinó: “La gasolina está llegando a $ 10.000/galón y los veo callados. Gobierno dirá que el petróleo está a 85 dólares. ¿Y por qué no bajó el galón cuando estaba a 50 USD hace poco? ¿Qué pasó con los días aquellos en que luchábamos por precios justos? ¿Para qué sirvió REFICAR? #GasolinaEsUnRobo”.

Incluso le recordaron un trino mucho más antiguo, publicado el 30 de abril de 2012, durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. “Ya viene nueva alza en gasolina. Aprovechemos que el Presidente vive muy pendiente de la popularidad para evitarlo #paselaVoz”, escribió en ese momento.

Las ciudades en Colombia donde el galón de gasolina superará los $ 10.000 para diciembre

De acuerdo con lo explicado por el Ministerio de Hacienda, el aumento en el precio de la gasolina para fin de año será de 600 pesos. Teniendo en cuenta que el valor de este combustible varía de acuerdo a cada ciudad, se prevé que en algunos territorios el galón supere los 10.000 pesos para diciembre.

Partiendo del PVP actual en el galón de gasolina (9.180 pesos), si le suma el aumento de 600 pesos programado para el último trimestre de 2022, el precio promedio del galón estaría alrededor de los 9.780 pesos para fin de año, por lo menos en las 13 principales ciudades del país.

Sin embargo, en Bogotá, por ejemplo, el consumidor paga un precio de referencia de 9.523 pesos, es decir que si se le suman los 600 pesos del ajuste, para fin de año el nuevo precio de referencia será de 10.123 pesos por galón en la capital del país.

En Medellín, donde el PVP actual es de 9.464 pesos, para fin de año el nuevo precio de referencia será de 10.064 pesos. Mientras que en el caso de Cali, el precio de referencia pasará de 9.562 a 10.162 pesos.

Para el cierre de 2022, las gasolinas más caras se pagarán en ciudades como Tunja, donde el precio de referencia pasará de 9.657 a 10.257 pesos; y Villavicencio, que pasará de 9.623 a 10.223 pesos por galón.

La gasolina más barata, sin tener en cuenta ciudades fronterizas con Ecuador y Venezuela (Pasto y Cúcuta, respectivamente), se encontrará el Cartagena. Actualmente, el PVP en la capital del Bolívar es de 9.168 pesos, por lo que para fin de año estará en 9.768 pesos.