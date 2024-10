Una oportunidad Aunque muchas personas adoptan las ventas directas como su sustento diario económico, para otras, este mercado representa una fuente de ingresos adicionales. Es el caso de María Helena Ortiz, vendedora por catálogo de cosméticos y perfumes: “Yo quería generarme una entrada extra, para mis gastos personales, pues no quería tener que pedirle plata a mi marido. Además, con los oficios de la casa y la crianza de mis hijos, no me quedaba suficiente tiempo para un trabajo formal tipo oficina”, comenta Ortiz. Y es que la inversión inicial que hace una persona es muy baja si se compara con todos los proyectos de emprendimiento en los que hay que pagar un local, pagar impuestos por la actividad de la empresa, pagar salarios de los empleados, materias primas, entre otros costos. Además, esta actividad no requiere de una titulación o educación particular y cualquiera puede emprender con esta opción de empleo, aunque no todos pueden llegar a tener éxito. Uno de los beneficios que más valoran las personas que se dedican a las ventas por catálogo es que son sus propios jefes. “No tenemos que rendir cuentas más que a nosotros mismos. El horario de trabajo es flexible, lo que nos permite adaptarnos a nuestro ritmo de vida, tener tiempo para la familia, para el ocio”, afirmó Flor Salazar, de 42 años y que trabaja en una reconocida multinacional de cosméticos. Otra característica es que cada persona decide cuánto tiempo dedicar a estas ventas. Por supuesto, si quiere obtener mayores ganancias, deberá invertir más horas.