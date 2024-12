Así protege una de las grandes aseguradoras del mundo a sus clientes y empleados

SEMANA: Zurich está entre las diez aseguradoras más grandes a nivel global. ¿Qué lo hace sentir orgulloso de ese éxito?

JUAN CARLOS REALPHE: Fundada hace 148 años en Suiza, somos una compañía multicanal, multiproducto, con presencia en más de 215 países, y tenemos cerca de 55.000 empleados a nivel global. Nuestra estrategia de largo plazo es clara: centrarnos en el cliente, simplificar nuestro negocio e innovar para generar confianza. Gestionamos nuestra actividad basados en la sustentabilidad y tenemos enfoque en actividades de responsabilidad social corporativa para apoyar a las comunidades en todos los países en los que tenemos presencia. Por eso Z Zurich Foundation trabaja de la mano con nosotros, llenándonos de orgullo.

SEMANA: ¿Qué actividades ha desarrollado la Fundación Zurich durante la pandemia?

J.C.R.: De la mano de Z Zurich Foundation hicimos un acuerdo con el Banco de Alimentos y hemos entregado más de 8.000 mercados en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, por un valor de más de 430 millones de pesos. Además, tenemos una alianza desde hace años con la fundación Un Techo para Colombia y decidimos brindarles apoyo con más de 55 millones de pesos para colaborar con el sostenimiento de su operación. Igualmente, hicimos una alianza con Solidaridad por Colombia y mediante un descuento voluntario de nómina de nuestros empleados entregamos 14 millones de pesos. La Fundación Zurich aportó un peso por cada peso que dimos los empleados.

SEMANA: Y a sus funcionarios, ¿cómo los están cuidando?

J.C.R.: Nuestros colaboradores son nuestro activo más importante. Todos estamos trabajando en casa desde el pasado 20 de marzo y a través de nuestras campañas #EstamosContigo y #Mecuido #Tecuido les hemos ofrecido bonos de alimentos, les compartimos una ancheta con productos de Nestlé durante Semana Santa, tenemos entrenador personal para hacer ejercicio virtualmente, línea de apoyo psicológico, entre otras iniciativas. Además,desde Zurich, Suiza, nuestra casa central, nos han confirmado un beneficio a nivel global para cada colaborador y su familia directa, que consiste en la cobertura de gastos por hospitalización de hasta 1.000 dólares por la primera noche, y desde 250 dólares hasta 3.500 dólares por día adicional, como consecuencia del covid-19.

SEMANA: Sus clientes son muchísimos, ¿qué les están ofreciendo?

J.C.R.: En el seguro de autos hemos confirmado la exoneración de pago del 50 por ciento del valor de la prima durante abril y mayo. Nuestros seguros de vida cuentan con coberturas por muerte, invalidez e incapacidad total y permanente, y rentas diarias por hospitalización por enfermedad como consecuencia del covid-19. A las pymes aseguradas les hemos otorgado dos meses de cobertura adicional exentos de prima. En cuanto al seguro de arrendamiento, estamos brindando asistencia legal y hemos extendido la vigencia y la cobertura del amparo de cánones a los meses que se acuerden con el arrendatario.

SEMANA: Son bastantes medidas.

J.C.R.: Y no son todas. Hemos extendido el plazo durante abril y mayo el pago de las primas hasta 60 días para pólizas nuevas de pymes, autos, arrendamiento y vida. Para las personas que deban salir a cumplir horarios laborales y que cuentan con pólizas con servicio de asistencias, ofrecemos transporte. Cabe recalcar que nuestra compañía que cubre viajes, Universal Assitance, confirmó desde el inicio de la pandemia que mantendría las coberturas para todos nuestros asegurados durante su viaje y, por supuesto, para los afectados por el covid-19.

SEMANA: Las nuevas circunstancias han llevado a las personas a tener nuevas rutinas y estilos de vida que pueden traer otros riesgos. ¿Cómo responde Zurich ante esto?

J.C.R.: Para nuestros clientes corporativos estamos realizando charlas en temas como ciberseguridad. De esta forma estamos dando continuidad a nuestros servicios de ingeniería de riesgos de manera virtual, ofreciendo recomendaciones de prevención de riesgos por tipos de industria y actividad. Además, en mayo lanzaremos al mercado nuestro primer producto totalmente digital, un seguro de autos que nos permitirá entregar a nuestros clientes y aliados una nueva experiencia en seguros, que podrá ser contratada desde el celular o el computador.

SEMANA: La apuesta a futuro entonces es por lo digital...

J.C.R.: Se nos ha anticipado la necesidad de ser y entregar servicios y productos digitales end to end, no se trata de ‘estar en el proceso’, se trata de hacer fácil para clientes e intermediarios el relacionamiento con la industria de seguros. Los negocios, como la vida tal como la conocíamos, no serán iguales y tenemos que estar preparados para nuestro nuevo presente. La fortaleza de las empresas será calificada por los clientes en la medida que tengamos las habilidades de abrazar el cambio y el futuro debidamente preparados, que tengamos la habilidad para generar nuevas experiencias en seguros. En definitiva, el seguro es un intangible y es la promesa de estar ahí cuando los clientes nos necesiten. Nuestro reto ha sido siempre, pero más ahora, cómo hacernos presentes, cercanos y tangibles. Es en estos momentos cuando la industria debe generar experiencias para los clientes y que ellos nos ayuden a construir confianza.

