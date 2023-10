La hierba diurética que limpia y purifica los riñones naturalmente

De acuerdo con National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases los riñones también sirven para eliminar el ácido que producen las células del cuerpo y mantener el equilibrio de líquidos como el agua, las sales y los minerales en la sangre.

Otra forma natural de mantener limpia la sangre que llega a los riñones es consumiendo la infusión de ortiga. Un estudio conocido como ‘Stinging Nettle: the Bad, the Good, the Unknown’, publicado en Journal of Patient - Centered Research and Reviews destaca las propiedades antimicrobianas, antioxidantes, antiulcerosa y analgésicas de esta hierba.