Juan Carlos Vélez toma la delantera en Medellín

Juan Carlos Vélez, el candidato del Centro Democrático, consolidó en el último mes su liderazgo en Medellín: subió ocho puntos desde la última medición y aumentó su diferencia frente a Federico Gutiérrez que, aunque subió cuatro puntos, todavía ocupa el tercer lugar. En el segundo se mantiene el exalcalde Alonso Salazar quien se ha movido dentro de los márgenes de error, pero en las tres últimas encuestas muestra una caída sostenida: comenzó en 28 por ciento, luego descendió a 21 y ahora está en 16. Gabriel Jaime Rico sigue aferrado al cuarto lugar pero también ha descendido: 15 por ciento en julio, 12 en septiembre y 9 en octubre.



La aspiración de Vélez es sólida. Si se analizan las tres encuestas es el único que sube, mientras sus tres competidores bajan. Casi cuatro de cada diez votantes piensan que ganará las elecciones. Y su imagen favorable ya alcanzó la de Alonso Salazar, quien en anteriores sondeos llevaba la delantera. Vélez ha crecido, Salazar se ha debilitado, y los demás se mantienen en rangos inferiores. Vélez Uribe gana en todos los estratos.



El ánimo colectivo en la ciudad es positivo. Solo un 23 por ciento de la gente considera que va por mal camino y la imagen del alcalde Aníbal Gaviria es positiva en un 64 por ciento. Más que un mandato de cambio, a Vélez lo ayuda su asociación con el expresidente Uribe, que tiene una favorabilidad de 71 por ciento mientras que el Centro Democrático aparece como la primera fuerza política en términos de favorabilidad.



¿Está asegurada la elección de Vélez? La mayoría de los argumentos están a su favor. Las tendencias lo empujan. Las estadísticas esenciales, también. A sus estrategas solo les deben preocupar dos reflexiones. La primera, que las encuestas en Medellín han fallado: es el lugar del país donde menos capacidad de acierto han demostrado. Y la segunda, que en general los encuestados tienen un nivel muy alto de desconocimiento de todos los candidatos. Incluso un 32 por ciento de los paisas no conoce a Alonso Salazar, quien ya fue alcalde y ha estado en primera línea del protagonismo local. Y a Vélez, aunque va adelante, no lo reconoce un 49 por ciento de la ciudad (aunque su nivel de conocimiento ha aumentado).



Ninguno de estos interrogantes alimenta la hipótesis de que la elección está definida. Durante semanas se especuló sobre las posibilidades de unión entre los candidatos no uribistas –Gutiérrez, Salazar y Rico– pero ninguna pudo concretarse. A una semana de las elecciones, los astros parecen alineados con Juan Carlos Vélez.



Ficha técnica de la Gran Encuesta en Medellín.