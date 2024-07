Gane con sus inversiones

La euforia volvió a los mercados y en el mundo son muchos más los inversionistas que creen que las acciones van a subir que los que piensan lo contrario. Hay más confianza y los temores acerca de los efectos del terrorismo sobre los precios de las acciones son vistos hoy como tema prácticamente superado.



En materia de inversiones, 2004 pinta como un año muy interesante. La expansión económica mundial trae una serie de oportunidades de inversión que hay que mirar con cuidado, dependiendo no solo del perfil del inversionista, sino también del plazo que se quiera para cada inversión. Además, es preciso tener en cuenta la facilidad y el costo de entrar y salir de una inversión específica, y la diversificación del riesgo.



Dos temas mantendrán la atención de los mercados durante todo el año: la evolución de la tasa dólar/euro y el momento en el cual Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, decida subir las tasas de interés. Ambos son determinantes para la evolución de las inversiones en cualquier parte del mundo. Tal como pinta el panorama en este momento, la economía mundial seguirá en su fase de expansión, liderada principalmente por Estados Unidos.



Como consecuencia, las bolsas de valores de este país y las del resto del mundo han repuntado y en la mayoría de los casos su crecimiento en el último año ha estado por encima de los dos dígitos.



Por ahora, el mayor crecimiento de la economía estadounidense no se ha reflejado en alzas de precios, lo que le permite al Fed estar tranquilo con las bajas tasas de interés, al menos por unos meses más. Sin embargo, esta situación no puede durar mucho tiempo, y en la medida en que la recuperación se afiance habrá presión sobre los precios de los productos y sobre el costo del dinero.



Eventualmente, las tasas de interés empezarán a subir.



Por otro lado, no se puede descartar un escenario en el cual la devaluación del dólar frente al euro continúe por algún tiempo más. La diferencia entre el crecimiento de Estados Unidos y el del resto del mundo, particularmente frente a Europa y Japón, está ampliando el desequilibrio ya existente en las balanzas comerciales entre estos países y Estados Unidos. Si Estados Unidos sigue comprando mucho más de lo que le vende al resto del mundo, la devaluación del dólar podría persistir.



En general, los analistas hablan de un cambio dólar/euro al final del año de US$1,30 y unas tasas de interés de corto plazo en Estados Unidos entre 50 y 100 puntos básicos superiores a las vigentes. De igual forma, esperan un aumento en las tasas de interés de la zona euro, aunque un poco más moderado.



En Colombia, por su parte, la gran afluencia de capitales, tanto los que buscan mayores rentabilidades como los representados por las remesas de los colombianos en el exterior hacia sus familias, mantendrán la tendencia hacia la apreciación del peso. El control de la revaluación dependerá del éxito de las autoridades para actuar sobre el mercado cambiario.



Por el lado de las tasas de interés, es posible que se dé una ligera alza, debido a la mayor demanda de crédito por parte de las empresas y a la gran competencia entre el gobierno y el sector privado en el mercado del crédito. Esta tendencia puede acelerarse en la medida en que el gobierno haga una recomposición de su deuda entre dólares y pesos. El gobierno tendrá que competir por los recursos de los bancos en un momento en que la economía se está recuperando y la demanda de crédito por parte de las empresas aumenta.







¿En qué invertir?



Las acciones tanto en Colombia como en el exterior se perfilan como una muy buena inversión, en tanto que la renta fija seguirá siendo una inversión segura y ganadora, si el alza de los intereses es moderada.



De otra parte, los bajos intereses y los incentivos tributarios para la adquisición de vivienda con cuentas AFC hacen que la finca raíz siga siendo una gran inversión. No hay que olvidar que bajo este esquema el gobierno termina pagando la mitad de la vivienda.



Las inversiones en dólares no parecen muy atractivas, al menos en el corto plazo. No obstante, en plazos más largos, para un colombiano el dólar siempre es una buena alternativa, pues permite la diversificación del riesgo país, siempre y cuando la inversión no se haga en bonos yankees colombianos o en TES atados al dólar. Además, cuando se miran las tendencias de largo plazo, el dólar, simplemente por la devaluación, siempre ha sido una opción ganadora.



El euro, por su parte, puede ser una inversión riesgosa, pues dada la alta apreciación que ha acumulado frente al dólar, es difícil pensar que su precio pueda subir mucho más. Sin embargo, ya que su valor frente al peso se ha reducido un poco debido al debilitamiento del dólar frente al peso, puede haber un margen para invertir en esta moneda en este momento.