A lo largo de los corredores viales son adecuados terrenos por acparadores ilegales. Foto: FCDS.

El transporte y la conectividad son importantes, pero también es fundamental que en áreas de especial importancia ecológica, dicha infraestructura sea el resultado de procesos integrados al ordenamiento territorial y ambiental; a las condiciones de tenencia y el uso de la tierra, y a procesos que consideren los riesgos y las repercusiones que su desarrollo tendrá en la población y en el medioambiente, con el fin de que no se constituyan como un detrimento del patrimonio natural del país.

"De lo contrario, los territorios no solo podrían ser afectados por la deforestación relacionada con la construcción de carreteras, sino que ésta, a su vez, podría dar paso a otras amenazas para los ecosistemas como la explotación ilegal o no controlada de recursos naturales, como madera y minerales. Además, estas carreteras podrían proporcionar acceso a zonas anteriormente no intervenidas, acelerando el establecimiento de asentamientos humanos no planificados", comentó María Alejandra González, oficial Empresarial de Mitigación Cambio Climático de WWF-Colombia.

Trabajar en esta problemática es una de las principales estrategias para resguardar la región amazónica y por eso desde el 2015, los ministerios de Ambiente y de Trasporte, con el apoyo de FCDS y WWF-Colombia, vienen trabajando en la elaboración de los "Lineamientos de Infraestructura Verde Vial (LIVV)".

Se trata de una serie de criterios que incluyen consideraciones ambientales, sociales, económicas y de ingeniería, encaminados a orientar la estructuración de planes, programas y proyectos de infraestructura vial, con el fin de que contemplen consideraciones ambientales, desde las etapas más tempranas de su planificación. La idea también es que incorporen medidas de localización, trazado, diseño, ingeniería y manejo destinadas a garantizar que la ejecución de estos genere un beneficio ambiental neto positivo.