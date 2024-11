El magnate estadounidense Howard Graham Buffett, hijo del tercer hombre más rico del mundo, demostró que está jugado por combatir la droga en Colombia y con el proceso de paz y que su promesa de invertir hasta 200 millones de dólares en el Catatumbo va en serio.

Este miércoles visitó la región nortesantandereana, que valga decir, ha sido duramente golpeada por el conflicto interno y el narcotráfico. Lo hizo en compañía del presidente Iván Duque para hacer un anuncio a la comunidad. Su fundación, que lleva su mismo nombre, donará al Catatumbo 46 millones de dólares.

Buffet tiene muchos planes para el Catatumbo. Su primera inversión tiene un propósito: hacer vías terciarias para la región. El empresario considera que hay que apoyar la sustitución de cultivos ilícitos, sin embargo, asegura que esta no será exitosa si el Catatumbo no tiene vías para sacar sus productos legales y comercializarlos. Una solicitud que han hecho por años las comunidades.



“Nosotros trabajamos duro para impulsar, también, la sustitución de cultivos ilegales y sabemos que una producción de medios legales no es nada sin los caminos apropiados, sin las vías de salida apropiadas. Esto significa que más caminos van a llevar a mayor desarrollo y van a garantizar que nuestros productores y campesinos sean exitosos”, dijo Buffett.