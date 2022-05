Giro de Italia: ¿qué faltó para que Fernando Gaviria ganara en Reggio Emilia como en 2017?

Fernando Gaviria volvió a quedar muy cerca de lograr la victoria en el Giro de Italia 2022. Todo el plan salió a la perfección hasta los últimos 50 metros, cuando la remontada de Alberto Dainese (DSM) inició y el embalador colombiano empezaba a perder la fuerza con la que incluso ya había superado al líder de la maglia ciclamino Arnaud Demare (Groupama-FDJ).

Dainese fue sin duda la sorpresa de un día en el que se esperaba que de Demare, Cavendish, Ewan o Gaviria no saliera el ganador. El italiano llevaba 833 días sin ganar una etapa desde la que consiguió en el Herald Sun Tour (Australia) el 5 de febrero de 2020. “Esto se siente tan bien, es una etapa en el Giro. Realmente no puedo creer que haya sucedido”, dijo el italiano en línea de meta.

El viento de cara jugaba un papel importante para buscar la victoria y esa parece ser la principal causa de la derrota para el Misil. Dainese aprovechó las ruedas que tenía al frente para cortar el aire y llegar con mejor punta de velocidad a los metros finales, donde fue imposible remontar, aunque el colombiano lanzó la bicicleta hacia el frente queriendo ganar por photo finish.

Gracias al video oficial de la transmisión de Directv Sports, se evidencia que por primera vez Maximiliano Richeze llegó bien ubicado junto a Gaviria. El argentino hizo su trabajo habitual, pero soltó al Misil bastante antes de lo adecuado, situación que obligó a hacer un esfuerzo desde metros atrás que hubieran sido claves en un mano a mano con Dainese.

Desde que empezó el Giro, Gaviria manifestó que se encuentra en plenas condiciones físicas, algo que ni siquiera ha estado a discusión con dos segundos lugares en lo que va de competencia. El problema principal es que la estrategia no ha salido como está en los papeles, sumado a que el propio velocista debe tomar decisiones rápidas que, en este tipo de etapas, a veces favorecen y a veces no.

Un recuerdo cercano

Esta etapa 11 con llegada a Reggio Emilia tenía un sabor especial para Fernando Gaviria por lo que había pasado en 2017, la mejor presentación de su carrera en las grandes. En aquella oportunidad, el Misil consiguió su tercera victoria (de las cuatro que ganó) con un esprint de ejecución perfecta en el mismo terreno que disputó este miércoles.

La diferencia respecto a ese triunfo no está relacionado directamente con la capacidad física de Gaviria o la punta de velocidad, pues hoy alcanzó los 74.6 km/h, sino con la ejecución de la estrategia y el papel que jugó Richeze en 2017, cuando ambos pertenecían al Quickstep, y lo que alcanzó a hacer en esta oportunidad con el UAE Team Emirates.

Hace cuatro años el argentino se mantuvo delante de Fernando hasta los últimos 50 metros, justamente donde salió Dainese, es decir, Gaviria solo tuvo que imprimir la máxima velocidad en el remate del embalaje y no desde un ataque largo como lo hizo en esta oportunidad. Allí estuvo el factor fundamental para no lograr mantener la potencia y verse superado por el que finalmente grito ‘victoria’ en la etapa 11 de la corsa rosa.

“Otra vez segundo, no es el resultado que queremos tener. Me dijeron que era viento de culo y no de cara y por eso salimos un poco atrás”, señaló Gaviria a los micrófonos de SEMANA en la Ruta después de una nueva decepción en Italia.

Clasificación de la etapa 11 - Giro de Italia 2022

1. Alberto Dainese (DSM) 4h19′04″

2. Fernando Gaviria Rendon (UAE Team Emirates) 0′'

3. Simone Consonni (Cofidis) 0′'

4. Arnaud Demare (Groupama-FDJ) 0′'

5. Caleb Ewan (Lotto-Soudal) 0′'

6. Mark Cavendish (Quickstep) 0′'

7. Edward Theuns (Trek-Segafredo) 0′'

8. Sacha Modolo (Bardiani) 0′'

9. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) 0′'

10. Lawrence Naesen (AG2R Citröen) 0′'