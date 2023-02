Lágrimas de Nairo Quintana en Nacionales de Ruta hacen recordar cuando confesó que “lloraba en silencio”

Este domingo, los aficionados al ciclismo en Bucaramanga pudieron disfrutar del Campeonato Nacional de Ruta, competencia que contó con la participación de importantes figuras colombianas que han sabido destacarse en el ámbito internacional. Esteban Chaves, Daniel Felipe Martínez y Nairo Quintana subieron al podio como los mejores de la prueba élite y entregaron un espectáculo que para siempre quedará en la retina de quienes salieron a las calles para verlos pedalear a toda velocidad.

Las lágrimas del boyacense tuvieron un significado particular, pues desde el pasado Tour de Francia donde ocupó el sexto lugar, y del cual fue descalificado por haber dado positivo por el uso de Tramadol, el pedalista no la ha pasado bien; aunque intentó defenderse, el Tribunal Arbitraje Deportivo (TAS), instancia a la que acudió Quintana para evitar la sanción, terminó ratificando la decisión de la Unión Ciclística Internacional que lo borró, de tajo, de la clasificación general de la ronda francesa.

Más allá de la carrera y el desenlace de la competencia, hubo varios hechos que hicieron mucho más emotiva la etapa; la premiación estuvo cargada con notas altas gracias al llanto de Esteban Chávez y Nairo Quintana. - Foto: AFP/Jaime MORENO VARGAS

En medio del proceso, su equipo, el Arkea, le dio la espalda y no le renovó el contrato; sin embargo, el ganador del Giro de Italia y La Vuelta a España no se dio por vencido y en una reciente rueda de prensa, previa a los Nacionales de Ruta y en la que incluso se rumoró sobre su retiro, informó que seguiría pedaleando y que dejar las bielas no sería una opción.

Esta determinación parece haberle hecho sentir mucho más su tercer lugar en la prueba élite, donde no pudo contener las lágrimas en el momento de subir al podio y sentir el apoyo de la afición, a la cual agradeció por el apoyo que siempre ha recibido a lo largo de su carrera.

“Muchísimas gracias a todos, por presenciar este momento tan bonito e importante para mí. (...) Disfrútenlo, es para ustedes; un regalo de nosotros y agradecer a mis compañeros de pódium, los compañeros, felicitaciones a todos. (...) Estoy aquí nuevamente, ni ganas ni fuerzas faltaron. Estoy muy feliz de compartir con la gente y que la gente logre presenciar todo este momento tan bonito del ciclismo colombiano”, dijo Nairo en la premiación.

Nairo Quintana en los Nacionales de Ruta 2023. - Foto: Twitter Alcaldía de Bucaramanga (@AlcaldiaBGA).

La vez que Nairo confesó que lloraba en silencio

Esta versión de Nairo trajo a la memoria de muchos aficionados al ciclismo las declaraciones que entregó en 2022 cuando participaba en la Vuelta a Cataluña. Allí, en medio de la competencia que alcanzó a liderar, dejó ver la felicidad que sentía luego del buen desempeñó que venía teniendo en la temporada y que estaba dando frutos en Cataluña.

En medio de la emoción, y tras un par de años en los que no obtuvo buenos resultados, cambió de equipo y tuvo que someterse a una cirugía en sus rodillas, el corredor de Cómbita aseguró que sus sacrificios y su esfuerzo estaban dando resultado y reveló los duros momentos que había pasado de forma muy íntima.

Nairo Quintana terminó cuarto en la versión 2022 de La Vuelta Cataluña; ya había ganado esa competencia en 2016. - Foto: getty images

Al acabar la cuarta etapa de esa carrera, Nairo se ubicaba en lo más alto de la clasificación y no ocultó su emoción a volver a sentirse en plenitud de condiciones para pedalear, como lo hizo en 2016 cuando ganó ese certamen.

“Estoy emocionado. Hace once años disputé mi primera Volta luchando por el maillot de la montaña y me hace mucha ilusión una década después volver al podio”, señaló en ese entonces, antes de entregar una frase que dejó al descubierto el drama que había tenido que sufrir en esos últimos meses. “A veces tienes que pelear y llorar en silencio. Nadie sabe las penas que llevan los otros”, dijo Nairo a mitad de la carrera, en la que finalmente sería cuarto en la general.

Ese llanto, el de hace un año, esta vez no fue en silencio, y las emociones no pudo ocultarlas, por eso con la voz entrecortada y visiblemente afectado por el respaldo de los colombianos, agradeció su apoyo y pidió que su buena energía lo acompañe en un próximo viaje donde podrá definirse su futuro.