“El mejor equipo”: Nairo Quintana revela detalles de su futuro en Europa tras los Nacionales de Ruta en Bucaramanga

Colombia se engalanó durante cuatro días con los Nacionales de Ruta, que se llevaron a cabo en la linda ciudad de Bucaramanga. A pesar de las ausencias de Rigoberto Urán, por un cuadro gripal, y de Egan Bernal, por molestias en una de sus rodillas, tras la Vuelta a San Juan, otros exponentes del pelotón colombiano dieron espectáculo para la gente, dejando a Miguel Ángel ‘Supermán’ López con la prueba de la contrarreloj, disputada el pasado sábado. Además, Esteban Chaves fue el vencedor en el plato fuerte, la prueba de ruta élite masculina que se llevó a cabo este domingo, 5 de febrero.

Tras esto, el vencedor de la competencia habló con los medios de comunicación y entregó las sensaciones que le dejó el trazado exigente por las calles de la capital de Santander: “Es una competencia de mucho desgaste, hay que correr con los pies en la tierra, aunque los primeros kilómetros no lo parezcan son mucho más importantes que los últimos”.

Siendo algo más sentimental, se refirió a la importancia para su carrera deportiva la imposición de la camiseta blanca con la tricolor en el pecho que lo acredita como el mejor del país: “Es un sueño, un día de nunca olvidar. Siempre recordaremos el día que fue campeón nacional en Bucaramanga”.

Esteban Chaves se coronó en Bucaramanga como el nuevo campeón nacional de ruta. - Foto: @EFprocycling

Refiriéndose al calendario de su temporada en Europa, dijo las competencias que tiene prevista correr y en donde busca figurar los colores del EF Education First: “El sábado que viene viajaré a Europa, empezaré a correr en el Tour de los Alpes Marítimos, después unas clásicas en Francia y luego ya empataremos con la Vuelta a Cataluña y la Vuelta al País Vasco”.

A la par de Chaves, otros corredores hablaron una vez cruzaron la meta. Del que más se esperaba alguna declaración era de Nairo Quintana, quien no había sostenido más conversaciones desde el anuncio días atrás de su no retiro. Ahora, luego de ubicarse en el tercer puesto de recorrido de este domingo, dijo: “He hecho dos medallas de crono, una Sub-23 y una élite. Después de 11 años volvemos a subir al pódium... han pasado los años, pero seguimos con fuerza, garra y muchas ganas”.

🎥 "Seguimos con fuerza y con muchas ganas" Nairo Quintana, ciclista colombiano. pic.twitter.com/BU00p5Q4ys — Win Noticias (@NoticiasWin) February 5, 2023

Por otra parte, agregó que el cariño de la gente le es reconfortante para lo que viene: “Estoy aquí nuevamente, ni ganas ni fuerzas faltaron. Estoy muy feliz de compartir con la gente y que la gente logre presenciar todo este momento tan bonito del ciclismo colombiano”.

Para concluir y conociendo de antemano que en los próximos días estará en Europa para vincularse a alguna escuadra para 2023, reveló detalles puntuales de su futuro: “Tendré un viaje, que sea lo que Dios quiera, el mejor equipo”.

Nairo Quintana en los Nacionales de Ruta 2023. - Foto: Federación Colombiana de Ciclismo.

Finalmente, el segundo del día, Daniel Felipe Martínez, también pasó por los micrófonos de los medios que esperaban sus respuestas. Este, con su vínculo más que seguro en el INEOS Grenadiers, fue autocrítico con el papel realizado en los Nacionales de Ruta en Bucaramanga: “En la crono no he estado en mi mejor forma, he encontrado una buena sensación, pero ganó el que mejores piernas tenía”.

¡Campeón @estecharu! 🏅



🇨🇴🚲 ¡Dientes apretados y mucho esfuerzo en los últimos kilómetros! ¡Una vez más el corredor bogotano demostró su calidad en los #NacionalesDeRutaxWIN! pic.twitter.com/7o99Fww241 — Win Sports TV (@WinSportsTV) February 5, 2023

A su vez, contó que no se ha sentido en la mejor forma en el arranque del año y que espera darle vuelta a su situación con el ritmo de competencia: “Le pude dar la vuelta en los últimos 15 días, al principio de la temporada no estaba en mi mejor nivel (Vuelta a San Juan)”.

“Sí, es la idea de volver, viajó a Europa e inició con Vuelta al Algarve, París Niza y País Vasco”, Martínez cerró contando las competencias en las que se le verá competir durante las próximas semanas.