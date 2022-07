Nairo Quintana sí buscará ser protagonista en la montaña del Tour de Francia 2022

Este miércoles se corre la etapa 5 del Tour de Francia 2022, la cual se desarrollará entre Lille y el Bosque de Arenberg. Esta jornada será bastante compleja, porque los 157 kilómetros estarán acompañados por varios tramos de pavé, en los que se pueden presentar caídas y cortes en el grupo.

Uno de los ciclistas que deberá esforzarse al máximo será Nairo Quintana, quien aún sigue esperando por las etapas de montaña para poder relucir. Por lo pronto, el ciclista colombiano expresó en conversación con Semana en la Ruta que han “tenido buena suerte” durante la primera semana de competencia y junto con su equipo el Arkéa Samsic han “ido muy bien día a día”.

De cara a la nueva etapa, vital por los adoquines con los que se toparán los ciclistas, espera “tener un buen día” en medio de la complejidad del trayecto.

Para el boyacense, de 32 años, el objetivo de este miércoles en la etapa 5 es “salvar de los cortes y llegar sin problema” a la meta, poniendo como prioridad no perder tiempo en la clasificación general.

Una vez culminada la etapa 4, que ganó el líder Wout van Aert, Daniel Felipe Martínez quedó como el mejor colombiano de la clasificación general en el puesto 22 a un minuto y nueve segundos del líder, mientras que Quintana subió una posición y se estableció en la casilla 26 a 1:14. Por su parte, Rigo está a 2:18 de la punta en el lugar número 79.

Para seguir cerca del top 20, e incluso subir otras casillas, será muy importante el desempeño en el pavé, mismo en el que estuvieron “rodando hace casi un mes” como parte del reconocimiento de carrera. “Estuvimos viendo la etapa, difícil con todo el pelotón. Creo que estamos preparados, vamos a hacer lo mejor”, dijo.

Mientras llegan los días de montaña, la intención del Arkéa Samsic este año es seguir “en la (clasificación) general” porque es lo que “el equipo quiere”. Aunque a él también le gusta luchar por estar en las mejores posiciones, tiene claro que van “a disputar etapas”.

“Estaré muy bien para Pirineos, en Alpes espero estar ahí muy bien con ellos. Sobre todo en este primer test de la Planche, estar dentro de los favoritos”, aseguró.

Con hasta once tramos de adoquines, la etapa de este miércoles entre Lille y Arenberg puede ser decisiva porque alguno de los favoritos puede verse fuera de la lucha final, si no está atento a los cortes o si sufre un percance mecánico. Tres de los once tramos de pavé superan los 2 kilómetros, siendo el más largo de 2,8 kilómetros.

Perfil etapa 5 - Tour de Francia 2022 - Foto: Página oficial Tour de Francia

Clasificación general (etapa 4)

1. VAN AERT Wout (Jumbo-Visma) - 13:02:43

2. LAMPAERT Yves (Quick-Step Alpha Vinyl Team) - 0:25

3. POGAČAR Tadej (UAE Team Emirates) - 0:32

4. PEDERSEN Mads (Trek - Segafredo) - 0:36

5. VAN DER POEL Mathieu (Alpecin-Deceuninck) - 0:38

6. VINGEGAARD Jonas (Jumbo-Visma) - 0:40

7. ROGLIČ Primož (Jumbo-Visma) - 0:41

8. YATES Adam (INEOS Grenadiers) - 0:48

9. KÜNG Stefan (Groupama - FDJ) - 0:48

10. PIDCOCK Thomas (INEOS Grenadiers) - 0:49

...

22. MARTÍNEZ Daniel Felipe (INEOS Grenadiers) - 1:09

26. QUINTANA Nairo (Team Arkéa Samsic) - 1:14

79. URÁN Rigoberto (EF Education-EasyPost) - 2:18