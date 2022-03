Ramo le respondió a Egan Bernal por su campaña del ‘Egansito’

La polémica fue desatada por el mismo pedalista, quien reveló que no se había hecho un acuerdo comercial con la marca para realizar dicha publicación.

Ante la despachada de Egan Bernal en redes sociales por la campaña de Ramo con su producto Gansito, la compañía se pronunció sobre el hecho y aseguró que no se trata de un tema de publicidad con fines comerciales, sino que solo buscaba rendirle un homenaje al ciclista y, en general, a los exponentes de este deporte en Colombia.

A través de un comunicado, Ramo afirmó que el ‘Egansito’ no era una publicidad ni buscaba ser una campaña de marketing, sino simplemente una publicación en redes sociales a manera de homenaje al ciclista colombiano.

En este post mencionan su triunfo en el Giro; en el Twitter de Ramo dónde anuncian el Egansito no solo hablan del Giro sino que arroban a Egan usando su cuenta oficial.

Claramente no hablan del niño Egan que hace domicilios en la tienda de la esquina. pic.twitter.com/B6sxUKPe4m — Juan Villa (@JuanVillaarq) March 18, 2022

“Este fue un homenaje que una marca con 71 años de historia en el país rindió de todo corazón a un gran deportista que merecía nuestra más sincera admiración”, reza el texto.

Dijo además que en ningún momento se sacó algún tipo de producto con dicha imagen, sino que solo fue una publicación en redes sociales que además tuvo un alto impacto entre sus usuarios que lo compartieron constantemente en sus perfiles.

“El homenaje no iba a acompañarse de publicidad alguna, no hicimos pauta adicional del producto, ni invertimos en dinámicas ni en ningún tipo de actividad comercial que produjera tales efectos”, dice el comunicado de la compañía.

Además, agregó que todo nació de la admiración que siente la marca por el pedalista y no tenía ningún fin económico. “Ese mes de junio [cuando Bernal fue campeón del Giro de Italia] las ventas de Gansito no solo no crecieron, sino que fueron inferiores a los dos meses anteriores”, explica.

Igualmente, asegura que también ha hecho este tipo de homenajes con otros ciclistas como cuando Nairo Quintana fue ganador del Giro de Italia y se vistió el Chocoramo de rosado.

Finalmente, en cuanto a las negociaciones que ha venido haciendo Ramo con Bernal para apoyar y patrocinar el ciclismo colombiano, Ramo dijo que a pesar de que no se ha encontrado “un acuerdo comercial para patrocinar el equipo del interés de Egan, no cambia el espíritu genuino y transparente con el que le rendimos homenaje”.

Los comentarios de Egan Bernal

Después de convertirse en el campeón del Giro de Italia, la marca Ramo decidió rendirle en esa época un sentido homenaje a Egan Bernal por la consecución de su título. La compañía, en una astuta estrategia de redes sociales, decidió agregar una “E” al nombre de sus famosos bizcochos Gansito para conformar la palabra “egansito” y homenajear al hijo de Zipaquirá que hoy llena de orgullo a Colombia.

“¡Un #CiclistaDeCorazón como tú, Egan Bernal, siempre nos llenará de orgullo! Para celebrar tu triunfo y rendirte un homenaje, hoy cambiamos nuestro nombre y nos vestimos de rosa”, publicó la compañía en un tuit en aquel entonces.

Ramo (Hilo)

Por medio del siguiente mensaje, quiero expresar mi inconformidad hacia Ramo y su publicidad: “Egansito”. Aunque lo entiendo, y agradezco como un homenaje no contaba con mi autorización o la de mi equipo.



Hace 10 meses, — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) March 17, 2022

Sin embargo, este homenaje parece haberse roto este jueves 17 de marzo, pues el ciclista colombiano anunció en sus redes sociales que la empresa no ha cumplido con una publicidad que en ese momento pidió para brindarles apoyo a ciclistas en formación.

“Por medio del siguiente mensaje, quiero expresar mi inconformidad hacia Ramo y su publicidad: ´Egansito´. Aunque lo entiendo, y agradezco como un homenaje, no contaba con mi autorización o la de mi equipo”, arrancó escribiendo Egan en su cuenta de Twitter que siguió en un hilo.

El ciclista continuó contando el porqué del conflicto con la compañía. “Después de estar al aire la campaña se comunicaron con nosotros para resarcir su error. Propusimos su colaboración a un proyecto de ciclistas en formación que es apoyado por nosotros. Teniendo en cuenta su publicidad, donde se expresa ´orgullo´ hacia el ciclismo”.

Egan aseguró que dicha propuesta le pareció a él y su equipo “una buena forma de apoyar el deporte. Tratamos de llegar a un acuerdo, pero el equipo de Ramo aún sigue sin contestar, dando largas y ofreciendo algo, como por salir del paso. Lo siento una falta de respeto”, aseguró el campeón colombiano que además manifestó que con esta iniciativa no buscaba beneficiarse.

“De hecho, traté de evitar el tener que publicar. Lo único que quise fue su apoyo a un grupo de deportistas con mucho talento para que en un futuro podamos tener muchos ´Egansitos´, y que por fin, con autoridad moral, puedan aprovechar lo cosechado y no con oportunismos”, agregó.

Finalmente, Egan cerró diciendo que sentía mucho lo ocurrido, tanto con la marca, como con los niños que se quedaron esperando cumplir sus sueños de crecer en este deporte que tantas alegrías le ha entregado al país. “Qué tristeza... llegamos al punto en que Ramo queda con mala imagen y el grupo de niños que apoyamos se quedan sin una oportunidad de patrocinio”, cerró.