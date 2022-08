Recorrido de la Vuelta a España 2022 : Colombia sueña con el tercer título en la historia

A tan solo 1 del inicio de la Vuelta a España, Colombia amaneció con la lamentable noticia de la no participación de Nairo Quintana en la tercera grande del año. El pedalista boyacense en principio y ante la sanción impuesta por la UCI por el supuesto uso del Tramadol en el Tour de Francia 2022, había informado que correría en la ronda española.

Sin embargo, su primer anunció se mantuvo solo unas horas y posteriormente vino uno nuevo confirmando que no haría parte: “Han pasado unas horas y he podido reflexionar durante la noche, ahora mismo no tengo cabeza y el cuerpo no está para hacer la competencia, aunque ayer había dicho que iba a hacer la Vuelta a España, no me encuentro en condiciones; prefiero retornar a casa, organizar y preparar mi defensa y estaré trabajando durante estos 10 días para demostrar que no tengo ningún problema y nuevamente nos veremos en las próximas competiciones”, fue el mensaje que dio el deportista.

Siete colombianos en la Vuelta a España 2022 - Foto: Getty Images

Así las cosas, se redujo a siete las caras colombianas en el pelotón de más de 180 ciclistas, que buscarán poner el nombres de Colombia en lo más alto, siendo Rigoberto Urán y Esteban Chavés, Miguel Ángel López (Aztana Pro Team) o Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe), los llamados a luchar por el título final de la competencia.

Asimismo, Juan Sebastián Molano (UAE Emirates), Harold Tejada (Aztana Pro Team) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorius) irán por victorias de etapas para quedar en la historia de la competencia.

Últimos campeones

2021: Primoz Roglic (SLO)

2020: Primoz Roglic (SLO)

2019: Primoz Roglic (SLO)

2018: Simon Yates (GBR)

2017: Chris Froome (GBR)

2016: Nairo Quintana (COL)

2015: Fabio Aru (ITA)

2014: Alberto Contador (ESP)

2013: Chris Horner (USA)

2012: Alberto Contador (ESP)

Las 5 grandes que ha ganado Colombia



Vuelta a España 1987🇪🇦

Giro de Italia 2014🇮🇹

Vuelta a España 2016🇪🇦

Tour de Francia 2019🇲🇫

Giro de Italia 2021🇮🇹



¡Cuadro de lujo! 🔥😍🇨🇴



🔥💥Lucho, Nairo y Egan los protagonistas pic.twitter.com/TaPLeUafwD — EtapaCOL (@etapacol) May 30, 2021

La Vuelta a España 2022 comenzará este viernes en la ciudad holandesa de Utrecht y finalizará el 11 de septiembre en Madrid, tras recorrer unos 3.280 km.

Estas son las etapas de la 77ª Vuelta a España:

19 de agosto - 1ª etapa: Utrecht - Utrecht, 23,3 km (contrarreloj por equipos).

20 de agosto - 2ª etapa: Bolduque - Utrecht, 175,1 km.

21 de agosto - 3ª etapa: Breda - Breda, 193,2 km.

22 de agosto - Descanso y traslado a España.

23 de agosto - 4ª etapa: Vitoria - Laguardia, 152,5 km.

24 de agosto - 5ª etapa: Irún - Bilbao, 187,2 km.

25 de agosto - 6ª etapa: Bilbao - San Miguel de Aguayo, 181,2 km.

26 de agosto - 7ª etapa: Camargo - Cistierna, 190 km.

27 de agosto - 8ª etapa: Pola de Laviana - Collau Fancuaya, 153,4 km.

28 de agosto - 9ª etapa: Villaviciosa - Les Praeres, 171,4 km.

29 de agosto - Descanso.

30 de agosto - 10ª etapa: Elche - Alicante, 30,9 km (contrarreloj individual).

31 de agosto - 11ª etapa: Alhama de Murcia - Cabo de Gata, 191,2 km.

1 de septiembre - 12ª etapa: Salobreña - Puerto de Peñas Blancas (Estepona), 192,7 km.

2 de septiembre - 13ª etapa: Ronda - Montilla, 168,4 km.

3 de septiembre - 14ª etapa: Montoro - Sierra de la Pandera, 160,3 km.

4 de septiembre - 15ª etapa: Martos - Sierra Nevada, 152,6 km.

5 de septiembre - descanso.

6 de septiembre - 16ª etapa: Sanlúcar de Barrameda - Tomares, 189,4 km.

7 de septiembre - 17ª etapa: Aracena - Monasterio de Tentudía, 162,3 km.

8 de septiembre - 18ª etapa: Trujillo - Alto de Piornal, 192 km.

9 de septiembre - 19ª etapa: Talavera de la Reina - Talavera de la Reina, 138,3 km.

10 de septiembre - 20ª etapa: Moralzarzal - Puerto de Navacerrada, 181 km.

11 de septiembre - 21ª etapa: Las Rozas - Madrid, 96,7 km.