¿Se encienden las alarmas? Nairo Quintana habló sobre su caída en el Tour de Francia 2022

La etapa 8 del Tour de Francia 2022 se disputó este sábado entre Dole y Lausanne, donde llegó el pelotón para definir al ganador de la jornada. Al cumplir con los 186,3 kilómetros de recorrido, el primer ciclista en cruzar la meta fue Wout van Aert, quien se impuso en el esprint final para evitar una nueva victoria de Tadej Pogacar.

En ese primer grupo ingresó Nairo Quintana, quien quedó en el puesto 15 con el mismo tiempo del ganador. Esto es de destacar luego de llevar la peor parte en el accidente que sucedió apenas comenzando la etapa.

En la masiva caída se vieron afectados otros corredores como Rigoberto Urán y el líder Tadej Pogacar, pero por fortuna para el desarrollo de la competencia los favoritos no sufrieron mayores inconvenientes.

Una vez terminó la carrera, el ciclista boyacense atendió a los medios de comunicación, entre los que se encontraba Semana en la Ruta. Intentando explicar lo sucedido, el pedalista de 32 años dijo que “hay momentos que no puede elegir” y, pese a hacer “todo lo posible por evitar” la caída, se fue al suelo con los demás. “Estaba adelante, estaba bien concentrado, pero no fui capaz de librarla”, anotó.

Después de bajarse de la bicicleta se sentía bien, pero entiende que debe esperar unas cuantas horas para conocer el verdadero estado de salud porque “comienzan a salir” los dolores.

“Una caída es una caída y en esta carrera que es tan especial, que nada perdona. Es lo que uno más trata de evitar”, agregó.

Sobre si esta caída afectará su desempeño en la etapa de este domingo, que es de alta montaña, indicó que no lo sabe porque “hasta ahora está pasando la adrenalina”, ya que en la carrera se “sigue como si no pasó nada”. Eso sí, dio un parte de tranquilidad al decir que “parece que no es nada grave”.

“Esperemos que de aquí en adelante vayamos muy bien”, puntualizó.

Para Nairo, el ciclismo “es un deporte que no es para todos”, algo que queda demostrado en cada una de las carreras de la temporada ciclística. “No te puedes quejar sino levantarte pronto y seguir para evitar las pérdidas de tiempo”.

“Seguimos luchando porque esa es la esencia que nos caracteriza a nosotros, a todos los colombianos y latinoamericanos”, finalizó el ganador del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016.

Por su parte, en declaraciones recogidas por el equipo, el director deportivo del Arkéa Samsic expresó que “el lado positivo es que no hay nada especial que reportar de Nairo en comparación con su caída al comienzo de la etapa”. Con esto dio a entender que los objetivos siguen siendo los mismos con el colombiano a la cabeza.

“El segundo punto a destacar es que llega con los mejores sin perder tiempo en una etapa muy complicada con un final urbano relativamente peligroso. Es una lástima que no haya habido un tiempo muerto, en algún momento, dentro de este grupo de veinticinco corredores que jugaban por la victoria, porque en este caso hubiéramos tenido carta para jugar con Warren (Barguil)”, agregó.