Nairo Quintana salvó etapa 8 del Tour de Francia 2022; superó dura caída y recuperó tiempo

Este sábado -9 de julio- regresó la montaña al Tour de Francia 2022 y se presentaron algunos cambios en la clasificación general. Igualmente, Tadej Pogacar (UAE Emirates) mantuvo el liderato de la competencia.

Tras una accidentada etapa entre Dole y Lausanne, el belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) fue el más rápido de todos en el sprint final y consiguió su segunda victoria, consolidándose en la tabla de la regularidad.

Pogacar, vigente bicampeón de la ronda gala, volvió a demostrar que es el principal favorito a quedarse con la carrera y cruzó la línea de meta en el tercer lugar. Además, bonificó segundos importantes.

Entre tanto, Nairo Quintana (Arkéa Samsic) hizo nuevamente una fracción inteligente y salvó el día en una exigente jornada de media montaña, tras sufrir una fuerte caída en el comienzo de la etapa.

El boyacense fue uno de los corredores afectados en la dura caída masiva que se presentó antes del sprint intermedio. Sin embargo, pudo continuar en competencia y finalizó en la posición número 15.

“Se hizo todo lo posible para evitar la caída, pero no se pudo. En esta carrera nada perdona y no sabemos si este choque nos va afectar. Esperemos que no sea nada grave y sigamos adelante”, indicó luego de terminada la fracción.

Dans ce final punchy à Lausanne, Nairo Quintana termine 15ème dans le même groupe que le vainqueur du jour.#TDF2022 pic.twitter.com/4rnyXeJn7f — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) July 9, 2022

Otros de los candidatos que se vieron involucrados en el choque fueron Geraint Thomas (Ineos Team) y Pogacar. Tanto el británico como el esloveno no tuvieron inconvenientes físicos, mientras que Rigoberto Urán (EF Education) presentó una leve herida en el brazo izquierdo.

La organización de la ronda gala confirmó que el estadounidense Kevin Vermaerke (Team DSM) fue el único pedalista que se retiró después de la colisión.

“Desafortunadamente, después del choque, Kevin tuvo que abandonar el Tour. Proporcionaremos una actualización más adelante, pero por ahora únase a nosotros para desearle a Kevin una pronta recuperación”, escribió el equipo neerlandés.

Daniel Felipe Martínez (Ineos Team), por su parte, terminó la fracción bien ubicado y sigue siendo el mejor colombiano en la clasificación general de la competencia. El cundinamarqués se encuentra en el décimo puesto.

Este domingo se llevará a cabo la novena etapa de la ronda gala entre Aigle y Chatel les Portes du Soleil. La jornada tendrá un trayecto de 193 kilómetros y contará con cuatro puertos de alta montaña.

Clasificación general del Tour de Francia 2022 tras etapa 8

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) - 28:56:16

2. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) - 0:39

3. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) - 1:14

4. Adam Yates (INEOS Grenadiers) - 1:22

5. David Gaudu (Groupama - FDJ) - 1:35

6. Romain Bardet (Team DSM) - 1:36

7. Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers) - 1:39

8. Neilson Powless (EF Education) - 1:41

9. Enric Mas (Movistar Team) - 1:47

10. Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers) - 1:59

11. Nairo Quintana (Team Arkéa Samsic) - 2:10

La novena jornada del Tour de Francia 2022 se podrá observar este sábado 9 de julio en directo a partir de las 7:00 a. m. por ESPN y desde las 6:00 a. m. por Caracol Televisión. Igualmente, SEMANA tendrá toda la información de lo que pase durante y después de la fracción.