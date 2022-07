Tour de Francia 2022 | Nairo Quintana reveló el plan de acción contra las olas de calor en la tercera semana

El ciclista colombiano ha trabajado junto a su equipo, Arkéa Samsic, para que las inclemencias del clima no sean un atenuante en contra durante la última semana.

No siendo lo suficientemente exigentes los recorridos, en los que predomina la alta montaña y los ataques de los rivales, durante la edición 109 del Tour de Francia los corredores han tenido que librar otra batalla encima de sus bicicletas, en esta oportunidad ha sido contra un rival que no pueden superar con gregarios o alguna ayuda del equipo y solamente pueden manejar para intentar que no los afecte en su desempeño deportivo.

El contrincante a dominar es el calor que por estos días se toma el territorio europeo y francés especialmente, el cual ha sido catalogado como: “Más caliente que el Sahara”, titulaba este lunes -18 de julio- el diario inglés The Sun. Donde, por ejemplo, las escuelas de varias zonas cerraron y, ante posibles perturbaciones por el calor, varias compañías de trenes llamaron a no viajar lunes y martes.

En días pasados, integrantes de los equipos que corren el Tour afirmaron: “Hay algunos que corren el riesgo de sufrir. Cuando llegas a los 38, 40 grados, puede haber desfallecimientos”, sentenciaba el doctor del equipo Groupama-FDJ.

Nairo Quintana, Tour de Francia 2022. - Foto: Semana

Durante el día de descanso, varios ciclistas en competencia comparecieron ante los medios de comunicación; uno de ellos, Nairo Quintana, fue consultado al respecto del tema y sobre cómo ha planeado su equipo los momentos de calor en la tercera semana, dijo: “Vamos a tratar de tener auxiliares en tierra, durante diferentes puntos de las subidas para así evitar que nos deshidratemos. Nos toca defendernos de las ausencias por covid u otras situaciones e improvisaremos un poco de todas las maneras, pero esperamos pasarlo muy bien”.

De manera sorprendente, otros como el español Enric Mas del Movistar Team aseguran que espera estas mismas condiciones en los exigentes puertos de los Pirineos: “Después de haber pasado estos dos días tan calurosos confío en que haya este mismo calor en Peyragudes o Hautacam. Si hace ese calor, sería un horno y eso a mi me encanta. Yo creo que bastantes rivales de los que tengo delante caerán por el calor o la dureza del recorrido. El podio está muy lejos, pero vamos a confiar y también podemos buscar la etapa”.

Entre otras estrategias que se han planteado los equipos en carrera, los integrantes del Groupama-FDJ han diseñado un plan de acción que les permita contrarrestar las olas de calor. Según su medico, los ciclistas toman “una cápsula, como si fuera paracetamol, que registra la temperatura corporal a lo largo de toda la carrera”, posteriormente y tras finalizar los recorridos. “Por la noche recuperamos los datos para analizarlos”, informa el galeno.

@EnricMasNicolau en la jornada de descanso de @LeTour:

➡️ "Confío en que de los 5-7 que tengo delante bastantes van a caer por la dureza y el calor de Pirineos"

➡️ "El podio está lejos, pero vamos a confiar y si lo buscamos podemos buscar también una etapa". pic.twitter.com/Z3l9qdHFts — Cicloestadio (@cicloestadio) July 18, 2022

Otro de los que se han visto afectados por las altas temperaturas y ha buscado enfrentarlas de alguna manera es Rigoberto Urán; el cafetero también ha hecho referencia a los climas que se presentan en Francia y por medio de su cuenta de Instagram publicó una fotografía en pantaloneta y crocs, siendo esta una de las formas de vestir adecuada para afrontar la histórica ola de calor.

“Qué calor por aquí”, dice Rigo en su publicación en Instagram, haciendo referencia a las altas temperaturas que deberá afrontar cuando esté rodando por las carreteras de Francia junto a sus colegas.

Finalmente, en la jornada de descanso, el colombiano también bromeó con la posibilidad de refrescarse en una fuente natural de las tierras francesas, deseo que no cumplió él pero sí otros integrantes del pelotón como Chris Froome: “Lo mejor que podríamos encontrar por acá es un río bien bonito, para poder tirarnos, relajarme pero bueno... es lo que hay”.

“Usted sabe que la naturaleza es una de las cosas más importantes, ¿sabe cómo me vendría de bien?”, complementó.