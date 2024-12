Cinco preguntas que quedaron del ‘fallido’ capítulo de la guerra en Invernalia

No me tomen a mal. El episodio logra que uno sienta mucho suspenso, desde el primer segundo hasta el último, pero…la historia ha quedado corta para algunos de los que somos seguidores.

Hagamos de cuenta que el pergamino que encontró Sam cuando estaba estudiando para convertirse en un maestre contenía un poco más de información. Pensemos que decía que Rhaegar Targaryen había anulado su matrimonio con Elia Martell para tener una boda secreta con Lyanna Stark y que ella había muerto dando a luz al hijo de Rhaegar, y que, en el momento del parto, acompañada de su hermano Ned Stark, éste lo asume como propio y lo cría como su hijo bastardo. Si eso es así, absolutamente todo el desarrollo de la historia de Bran es 100 por ciento inútil, prácticamente al mismo nivel de la de Rickon Stark. Pienso que acabar con ese personaje le hubiera traído un ahorro monetario importante a HBO. Hasta el momento los poderes de Bran Stark han sido bastante inútiles. No sabemos nada de su posible relación con el Rey de la Noche ni de sus visiones. En este último episodio pensamos que iban a haber una interacción entre Bran y el Rey de la Noche, pero, desafortunadamente, no existió esa posibilidad dado que los escritores quitaron esa opción. O como Tyrion diría: “quizás fueron un poco impulsivos”. Mientras tanto Bran Stark vive en su Realidad Virtual con su cuervo-dron con cámara instalada.

Desde la primera escena del primer episodio de Juego de Tronos, los libretistas David Benioff y D.B. Weiss nos presentan a los caminantes blancos, un grupo de seres sádicos que realizan formas geográficas con los cuerpos de sus víctimas y los transforman en zombis sedientos de sangre. Y a lo largo de toda la serie nos han dicho que se acerca el invierno y que es el invierno la verdadera amenaza. De hecho, el personaje de Jon Snow/Aegon Targaryen, se centra en la “guerra verdadera” en contra de los caminantes blancos y no en el poder del rey de Westeros, ya que si no destruyen a los caminantes blancos, es irrelevante quién se siente en el trono de hierro. Al final del episodio, Arya asesina al rey de la noche y el invierno y la noche eterna que anhelaba este maléfico personaje quedaron reducidos a apenas media hora de invierno. En nada pasamos de tener esa gran amenaza para todo Westeros a simplemente una reconstrucción del castillo de Invernalia. Olvidaba un detalle. La aniquilación de los Dothraki y los Inmaculados fue triste pues murieron por la falta de una estrategia. Iban a pelear 100.000 contra 10.000 en un campo abierto. ¡Gracias, Jon Snow! Curiosamente los dos grupos que no eran de ese continente fueron los más afectados por el invierno que iba a llegar a Westeros.

4. A Falta de libros…¿Hollywood?

Desde que la serie alcanzó y superó a los libros escritos por George RR Martin (así es, la serie está basada en una serie de libros llamada Una Canción de Hielo y Fuego), ha habido un cambio en la manera en que se manejan algunas cosas. Por ejemplo, los excesivos rescates a último minuto. Cuando la muerte de algún personaje parece inminente, de la nada sale otro personaje a salvarlo. Esto lo empezamos a ver incluso desde la séptima temporada cuando llega Daenerys encima de Drogon en el momento ideal para salvar a los guerreros que fueron a traer un muerto viviente para mostrárselo a Cersei. O en ese mismo episodio cuando Benjen Stark llega de la nada a morir para salvar a Jon Snow. Este último episodio estuvo lleno de esos momentos, que antes no se usaban, pero que los directores y escritores están cada vez más dispuestos a emplear para no arriesgarse con el público. Antes todos los personajes tenían la misma posibilidad de morir sin importar su relevancia en la historia. Ahora ya no es así, es difícil que un personaje importante muera y esta vez se vio claro que personajes como Sam, Pod, Jaime y Brienne, quienes estuvieron constantemente acorralados por zombis, pero que por arte de magia sobrevivieron. No sé si George RR Martin hubiera hecho lo mismo.

5. ¿Qué esperar?

Este episodio tenía todo el potencial para ser el mejor de la serie con una resolución interesante de los caminantes blancos, el rey de la noche y Bran, pero desafortunadamente no fue así. Los libretistas prefirieron darle contentillo a los fans con fórmulas hollywoodescas, rescatando a los personajes más queridos, cuando en esta serie lo más seguro era que ninguno estaba a salvo. Si me hubieran preguntado, yo hubiera permitido que el Rey de la Noche ganase la batalla y que a algunos sobrevivientes les tocara salir corriendo a las Islas de Hierro mientras Bran Stark iba al Ojo de Dios (una isla pequeña a pocos kilómetros del Desembarco del Rey). En este punto se encuentran varios árboles blancos donde hubieran podido discutir más sobre oras formas de acabar con el Rey de la Noche. Al estar tan cerca de Cersei, ella se vería obligada a pelear contra los caminantes blancos y en ese momento llegarían los demás personajes principales en una batalla donde sería la resolución de toda la serie y todas nuestras preguntas serían respondidas. Pero no soy el libretista, sino un simple fanático de esta serie. Solo espero que el cuarto capitulo y que las batallas contra la reina Cersei tengan más drama y que ella, que ha resultado una gran antagonista, no muera tan fácil como el Rey de la Noche. Los fanáticos queremos ver devastadoras muertes. A eso nos acostumbró Martin con la Boda Roja, con la explosión de la Septa y con muchas otras resoluciones de historias que hicieron esta serie una de las más importantes en la historia de la televisión.

