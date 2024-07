"Colombia tiene todos los elementos que hacen muy difícil de resolver un conflicto"

Tras estudiar todas las guerras civiles ocurridas en el mundo entre 1940 y 1990, la académica estadounidense Bárbara Walter llegó a una conclusión demoledora: la mayoría de guerras se terminan mediante una victoria militar, no mediante una negociación. Sus conclusiones sobre qué ocurre después de que terminan las guerras son igualmente originales. Juanita León, editora de Semana.com, la entrevistó hace dos semanas cuando estuvo en Bogotá invitada por la Vicepresidencia de la República.

¿Es el postconflicto de las guerras que terminan con una victoria militar diferente al de aquel que termina con una negociación de paz?

Existe una gran diferencia. Las guerras civiles que terminan con victorias militares definitivas experimentan una paz más duradera que las que concluyen con una negociación.

¿Cómo llega a esa conclusión?

Hay muchas bases de datos que miran cómo terminaron las guerras civiles y qué curso tomó la paz después. La primera base de datos de Roy Lycklyder estudió todas las guerras civiles entre 1940 y 1990 y encontró dos cosas: las negociaciones terminaban dando pie a nuevas guerras más que las victorias militares. Pero si la guerra terminaba en una victoria militar, estos países tenían más probabilidad de tener un genocidio.

¿Por qué hay una mayor probabilidad de una paz duradera después de una victoria militar?

Si un lado conquista al otro tiene más posibilidad de infligirle un castigo de tal magnitud que le impide armarse de nuevo. Es importante decir que el hecho de que las victorias militares traigan paz no necesariamente es bueno. Puede ser una paz opresiva, una paz respaldada por gobiernos autoritarios. Otra gente alega que la derrota militar de un bando aporta evidencia que el gobierno no es derrotable así que otros bandos ni siquiera tratan.

¿Qué tienen las negociaciones que hacen que sea menos probable una paz duradera?

El balance de poder entre ambos lados. Las negociaciones suelen llegar cuando ambos lados son igual de fuertes, cuando hay un empate y no se puede derrotar al otro. Uno de los lados espera a ganar más fortaleza para tratar de derrotar al oponente. Y otro argumento interesante para Colombia es que si una negociación es el resultado de un acuerdo entre ambas partes, como durante La Violencia, para formar un gobierno de unión, esto ayuda a parar la violencia pero excluye a todos los demás. Si el acuerdo crea una situación en la que otros partidos no pueden competir por el poder puede crear resentimiento entre los grupos y dar pie a nuevas guerras.

¿Cuáles son las claves de éxito para un posconflicto exitoso?

Hice un estudio sobre el tipo de conflicto que engendra nuevos conflictos y una de las cosas que sabemos es que si un país experimenta una guerra civil tiene más probabilidades de experimentar otra. En términos de números, hablamos de que un 33 por ciento de los conflictos se repiten. Los dos mejores indicadores presentes en los países que logran escapar ese destino es el ingreso per capita y qué tan abierto es el sistema político. Si en un país que ha experimentado una guerra civil, el ingreso sigue creciendo, es el mejor indicador de que no experimentará una segunda guerra. Cuando un gobierno no logra mejorar los ingresos y los sistemas políticos siguen sin abrirse hay un mayor riesgo.

¿Ha estudiado conflictos con narcotráfico?

He estudiado conflictos cuando más de una facción se beneficia de la guerra per se. Por ejemplo, cuando existen diamantes o petróleo y hay pocos incentivos para terminar la guerra porque es un buen negocios. Por un lado, hay que bloquear la fuente de ingresos. Hay que ganar control de ese territorio. Si los rebeldes dejan de tener acceso a eso los incentivos para la violencia cambian. Lo segundo es más teórico: teóricamente si logras comprarte a los líderes -a ellos les importa el ingreso pero no si viene de drogas o de otra fuente- tienes un mayor chance de éxito. El problema es moral porque crea incentivos para hacer este tipo de actividades ilegales. La película grande es que las negociaciones ocurren cuando los costos y beneficios de una negociación son más altos que seguir en la guerra. Si el costo de la guerra es tan alto eso puede alterar la ecuación. En términos del narcotráfico, si no eres exitoso en erradicar el narcotráfico, otra estrategia es incrementar la presión militar para volver más costoso conseguir esos beneficios.

¿Qué tan importante para un posconflicto exitoso son la verdad y la justicia?

No creo que verdad y justicia vayan de la mano. En Suráfrica hubo verdad y no hubo justicia y eso ha funcionado bien. Creo que a la gente le hubiera gustado tener justicia, pero la gente se paró y contó mucha verdad. No ocurrieron ambas cosas.

¿Qué tanto se le debería temer a la justicia internacional?

En algunos respectos buscar justicia como parte de una negociación puede tener el efecto perverso de evitar la justicia. En las negociaciones con AUC, en un mundo ideal quieres verdad y justicia en todos los casos. En la realidad, si los líderes que han cometido atrocidades saben que la condición es pagar años en cárcel y ser extraditados, no tendrán incentivo para dejar las armas. No puedes conseguir lo que todo el mundo quisiera de justicia y no puedes castigar a todo el mundo como quisieras porque si lo haces, pierdes el premio mayor que es la paz.

¿Como se terminan las guerras en las que hay varios grupos armados?

Las guerras con varios actores armados como la colombiana tienden a durar más que cuando solo hay un grupo y es más difícil terminarlas con un acuerdo. Colombia tiene todos los elementos que hacen muy difícil de resolver un conflicto: tiene muchos bandos, tiene una economía de guerra, tiene una geografía propicia para una guerra civil -los países con terreno montañoso tienen una mayor probabilidad de tener una guerra civil porque los gobiernos tienen menos control de zonas con esas características- y además tiene grandes disparidades en ingreso y un bajo crecimiento económico.

¿Eso quiere decir que no tenemos esperanza?

Las negociaciones no son imposibles. El meollo del asunto es la implementación. Hay tan poca confianza entre las partes que les quedará muy difícil hacer cumplir el acuerdo al que lleguen. Es difícil convencer al otro que sostendrán su lado del acuerdo. Es difícil que lo logren sin que entre un tercero que les ayude a implementarlo y a verificar los términos del acuerdo. No creo que Colombia pueda hacer una negociación p por si misma. Tampoco podría servir como mediador Estados Unidos porque se ven sesgados a favor del gobierno, de pronto la UN o la OEA.

