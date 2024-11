Dos escritores me inocularon la obsesión por entender el futuro. Hablo de Stefan Zweig e Isaac Asimov, quienes me enseñaron que el presente es la representación de un gran problema, es una gran tensión entre muchas fuerzas cuya escala no logramos imaginar. El futuro es su solución, pero el reto es identificar cuál es el problema que la humanidad debe resolver.

Las pandemias, guerras, disrupciones tecnológicas, revoluciones y crisis financieras son las soluciones a esa tensión, que nadie imaginó y son el ¡eureka! De un mundo que ha cambiado.