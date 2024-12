Hay quienes dan instrucciones precisas para amedrentar, políticos que encargan misiones, un gran jefe y hasta periodistas; algunos tienen sus propias tropas, otros son oportunistas que los usan cuando los necesitan. Pero en realidad los desprecian porque los ven de baja calaña. Actúan como un colectivo y tienen un arma de largo alcance: su lengua. Disparan una y otra vez. No descansan . Su actividad es ideologizada. Algunos son pagos, verdaderos mercenarios que se venden al mejor postor.

“Tú eres un delincuente, porque lo digo yo”, o, peor aún, “alguien me paga para decirlo”.

Muy visible, un endiosado “creador” se siente un “Dios castigador”, con la potestad de destruir a todo aquel que su mente retorcida le dice que es culpable. ¿Una obra de arte? No me hagan reír. ¡Una canallada!, ¡solo hostigamiento y matoneo!, que es diferente. Un mal ejemplo para los jóvenes apasionados y por naturaleza rebeldes. Muy dañinos para los adolescentes solitarios que se refugian en el mundo virtual y se encuentran con la banda. Es fácil caer. Ante el caos, ellos son los salvadores. Unos justicieros baratos. Unos manipuladores profesionales de la opinión. Son expertos en la cultura pública de la destrucción. Marcan o etiquetan a las personas en las redes. Son dictadores de la opinión. Una intimidación permanente, una amenaza brutal. “Tú eres un delincuente, porque lo digo yo”, o, peor aún, “alguien me paga para decirlo”. Es una cultura de supremacía camuflada en una aparente lucha libertaria contra la corrupción. Pero tienen una vida llena de esqueletos. Se creen dueños de la verdad absoluta; son mal hablados y vulgares. Se dicen defensores de derechos humanos. Tiran la piedra y esconden la mano. Luego se victimizan y ponen esa voz apesadumbrada anunciando ante sus enardecidos seguidores que alguien quiere hacerles daño.