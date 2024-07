La tecnología ayuda, pero no sustituye pasos en procesos de selección

El mundo de los negocios ha cambiado y con él los procesos de selección de personal, pues las habilidades requeridas en las organizaciones ya no son las mismas, como tampoco la forma en que se realizan los procesos de reclutamiento.

Ahora las compañías buscan profesionales con altas capacidades resolutivas, que investiguen y realicen aportes a las metodologías actuales; por tanto, las personas que tienen habilidades para innovar, proponer y resolver resultan determinantes en los equipos de las organizaciones.

En estos procesos de selección de personal cada día toman más relevancia las herramientas que en materia tecnológica pueden usarse. Felipe Lagos, director ejecutivo para Latinoamérica de Adecco Professional, dice que en algún momento se pensó que las tecnologías podrían reemplazar el trabajo que realizan las personas que trabajan como consultores en los procesos de selección.

Sin embargo, lo que se ha evidenciado es un complemento, porque las habilidades blandas, la personalidad y el perfil no se pueden ver de otra manera que no sea presencial. Daniel Camacho, executive manager IT de Michael Page, dice que las competencias propias y evaluación técnica especializada siguen siendo fronteras que estas herramientas no han conquistado del todo.

Aun así, estos instrumentos tienen relevancia, tanto desde la perspectiva del reclutador como del candidato, dice.

Es claro que cada día las compañías se enfrentan a una competencia mayor en la captación y atracción de talentos; por ello, los profesionales de recursos humanos y reclutadores deben aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías en este campo.

Hay muchas habilidades técnicas que hoy en día se están validando a través de herramientas tecnológicas. Por ejemplo, hay organizaciones que realizan tests que pueden ser muy asertivos en términos del comportamiento que podría tener una persona dentro de la organización.

Lo que ha hecho la tecnología es ayudar a afinar aún más el perfil de los candidatos a determinado cargo. “Antes se podía entregar un perfil con 80% de precisión y con la tecnología se ha elevado ese porcentaje”, manifiesta Lagos, quien añade que las empresas buscan profesionales que asuman su trabajo como propio, es decir, que sean personas capaces de asumir la responsabilidad completa de las diferentes áreas para las cuales se están postulando.

En este orden de ideas, las organizaciones quieren personas con altas capacidades resolutivas, que tengan altos niveles de investigación y que realicen aportes a las metodologías actuales, porque las cosas cambian a grandes velocidades.

Este tema toma mayor relevancia si se tiene en cuenta que las compañías están apostando a la inversión constante en innovación, por lo que también reclaman resultados tangibles en periodos más cortos.

Según los análisis de Adecco, tecnologías de la información es el sector que lidera las nuevas tendencias en reclutamiento. Lo anterior, debido a que actualmente hay una gran amenaza a nivel global sobre las filtraciones de datos, por ejemplo.

Por esta razón, las empresas buscan personas con conocimiento sobre datacenter, big data, cómo montar información en la nube, seguridad informática y protección de datos. Se trata de perfiles que están liderando las búsquedas en los países de la región.

Felipe Lagos precisa que la mayoría de los negocios pasan por una transacción on line y las empresas deben asegurarse de que estas sean seguras, rápidas y confiables. Se trata de un tema transversal a todas las compañías y por ello los procesos de reclutamiento están apuntando en la misma dirección.

¿Pero cuáles son las ventajas de recurrir a la tecnología? Para las empresas, hacer uso de este tipo de tecnologías puede generar reducción de costos, los procesos de selección pueden externalizarse, se logra mayor agilidad y por lo tanto reducción de tiempos en la selección, acceso a bases de datos actualizadas, automatización de respuestas a candidatos e identificación de perfiles a través de test especializados.

Para tener en cuenta

1 Las personas que quieren aplicar a un cargo deben informarse bien, no negarse a una entrevista y prepararse para para los test on line que se están aplicando hoy día.

2 Es necesario investigar mucho, con el fin de que si un candidato tiene muy buenas habilidades blandas, estas no se pierdan por pruebas en línea.

3 Hoy día los candidatos tienen el deber de informarse sobre cuáles son los requerimientos en términos de entrevistas para aplicar de forma positiva a un cargo.

4 Los sectores industriales y de automatización están aplicando muchos test on line que miden desde habilidades motrices, hasta de resolución de problemas y análisis.

5 Es clave entender que estas herramientas están diseñadas para generar más alcance, más difusión y más exposición, lo que hace que si usted no se informa otros sí lo hacen.6 Estamos en una era digital en la que una carta de presentación o una primera impresión se pueden generar a través de una herramienta de estas.