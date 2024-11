¿Cómo construir una imagen profesional en el trabajo?

Cuando llega tarde al trabajo o a las reuniones, le da a su jefe y compañeros de trabajo la impresión de que no le importa su trabajo, es como decirles que no valora su tiempo.

Quizás se pregunte si alguien se dará cuenta si no demuestra un comportamiento profesional en el trabajo, pues, mientras haga bien su trabajo, ¿quién lo notaría? Lo cierto es que su jefe, clientes y compañeros de trabajo lo hacen y, si se dan cuenta que no tiene esa cualidad, podría tener graves consecuencias para su carrera.

Siga los estándares o pautas del código de vestimenta de su compañía y, si no los hay, evite la ropa que sea reveladora, provocativa o que incluya lenguaje o imágenes ofensivas.

Siga las pautas de la empresa con respecto al contenido , lea la información proporcionada antes de hacer preguntas, escuche a los demás cuando estén hablando o explicando, y no participe en chismes de oficina.

Hable con claridad y en un lenguaje que los demás puedan entender fácilmente, actúe con cortesía y use buenos modales al relacionarse con los demás.

Además debe aprender a trabajar en equipo así sea con personas que no le agradan del todo. Deje de lado las diferencias para trabajar bien con los demás.

Un verdadero profesional está dispuesto a ayudar a sus compañeros de trabajo cuando estén sobrecargados o enfrenten un desafío. No tiene miedo de compartir conocimientos, opiniones o simplemente dar un par de manos extra.

Estar dispuesto a ayudar a sus compañeros refleja una imagen profesional.

Trate de mantener una actitud positiva

La negatividad es contagiosa. Si se queja demasiado en su lugar de trabajo, los demás se deprimirán y se formará un mal ambiente de trabajo. Ni su jefe ni sus compañeros apreciarán una caída en la moral del equipo.

Eso no significa que no pueda hablar sobre cosas que cree que están mal. Si ve algo que debería solucionarse, háblelo con su jefe junto con un plan sobre cómo mejorar. No se queje sin motivo alguno.

Admita sus errores

Por más difícil que sea, aprenda a asumir sus errores y esfuércese por corregirlos. Sea honesto si las cosas salen mal o no logra terminar algo a tiempo; luego, busque una resolución efectiva para seguir adelante y, de ser necesario, busque ayuda.

Asegúrese de no cometer el mismo error dos veces y nunca culpe a los demás por sus errores, en cambio, dé el ejemplo para que aquellos que comparten la responsabilidad por el error puedan dar un paso adelante y admitir su parte.