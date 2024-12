¿Cómo Kylie Jenner se convirtió en la multimillonaria más joven de la historia?

El clan de las Kardashian es bien conocido alrededor del mundo. Se hicieron famosas debido a la presencia mediática de Kim con Paris Hilton, pero luego las 5 hermanas ganaron popularidad debido a su reality show “Keeping up with the Kardashians”.

De alguna u otra forma, todas las hermanas han estado involucradas en el mundo empresarial, logrando multiplicar la fortuna de 100 millones de dólares que dejó Robert Kardashian al morir.

Kylie, por su parte, ha sabido aprovechar las oportunidades que le brinda la fama. En 2014 creó su propio negocio de maquillaje, Kylie Cosmetics, y en 2019 la revista Forbes la catalogó como la multimillonaria “hecha a sí misma” más joven de la historia.

Forbes dio a conocer que su empresa de maquillaje está valorada en 1.000 millones de dólares, superando así la fortuna de sus hermanas.