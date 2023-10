¿Cuál es el olor que hace espantar a las cucarachas?

Uno de los insectos que más ocasiona problemas cuando llegan al hogar son las cucarachas, pues se propagan al encontrar un lugar con materia orgánica en descomposición. De esta manera, muchas personas buscan espantarlas e incluso matarlas para que no invadan los alimentos alojados en la lacena.

No obstante, este tipo de estrategias no son suficientes, por lo que se acuden a remedios caseros para ahuyentarlas. Una forma ideal de hacerlo es por medio de los olores característicos que estos insectos odian. Por ejemplo, las cucarachas no soportan el olor de ciertas plantas, tampoco soportan el olor del pepino, el laurel, la albahaca, el vinagre y el ajo.