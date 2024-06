Podría ser malo para la salud: ¿qué comida no se debe recalentar en el microondas?

Para cuidar la salud es importante no solo consumir una alimentación saludable, rica en frutas, verduras, cereales integrales y proteínas, sino que también se deben tender en cuenta aspectos en torno a la forma en la que se preparan o se manipulan para evitar inconvenientes.

Uno de los temas a los que se debe prestar atención es que no todas las comidas pueden recalentarse, pues estas prácticas es posible que ocasionen problemas en el organismo y más si se hacen en electrodomésticos como el microondas.

Si bien este aparato es un aliado a la hora de facilitar y agilizar procesos, también es cierto que no todos los alimentos son aptos para calentarlos allí más de una vez, pues algunos de ellos pueden generar sustancias tóxicas y causar inconvenientes digestivos, en hígado o riñones. Estos son algunos con los que se debe tener especial cuidado.

No todos los alimentos son aptos para recalentarlos en microondas. | Foto: Getty Images/Image Source

No recalentar champiñones

Los champiñones son de los alimentos que no deberían recalentarse en microondas. | Foto: Getty Images

Carne procesada

La carne procesada es otra de las comidas que no puede recalentarse. Esto se debe a que algunas sustancias que sirven para conservarla no son aptas para su cocción en el microondas y pueden causar efectos adversos a la salud. También hay que tener en cuenta que no solo influye el alimento que se recalienta, sino el recipiente en el que se realiza el proceso. Lo ideal es evitar que sean de plástico, ya que el calor puede hacer que los ftalatos de un recipiente plástico pasen a la comida y de ahí al cuerpo humano.